Нову версію "Герань-5" складніше зупинити: що змінила Росія у своїх ударних дронах (фото)

Російські війська розпочали застосування модифікованого ударного безпілотника "Герань-5 К5", оснащеного оптичною системою автономної навігації.

Завдяки високій швидкості цей реактивний дроно-ракета нерідко сприймається українською ППО як ракета типу "Дань-Т", повідомляє моніторинговий канал "Полковник ГШ".

Головною оновленою рисою "Герань-5 К5" став новий фюзеляж та інтеграція модуля оптико-електронної корекції (ОЕКС / DSMAC). Ця система працює за принципом, аналогічним до того, що використовується в крилатих ракетах Х-101: безпілотник орієнтується та звіряє маршрут за еталонними зображеннями земної поверхні.

"Герань-5 К5" працює за принципом, аналогічним до того, що використовується в крилатих ракетах Х-101 Фото: Telegram

За інформацією ворожих джерел, оптична система навігації отримала назву "Сусанин". Вона дозволяє реактивним дронам виконувати польотне завдання й утримувати курс повністю автономно — без використання супутникової навігації (GPS/GLONASS) чи радіомаяків, а також у умовах повної втрати зв'язку з оператором та активного впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Нагадаємо, Росія розширює виробництво компонентів для ударних дронів "Герань" і зводить підземні споруди в особливій економічній зоні "Алабуга", щоб уберегти їх від українських ударів.

Крім того, український безпілотник-перехоплювач Sting S під час бойових випробувань знищив російський реактивний дрон "Герань-5". Україна випробовує нове покоління перехоплювачів для боротьби зі швидкими ударними дронами РФ.