РФ вдарила по Чернігову та Кременчуку: є загиблі та поранені, почались пожежі (фото, оновлюється)

Реактивний дрон РФ влучив по центру Чернігова, унаслідок чого загинули двоє цивільних і ще двоє дістали поранень, повідомили у ОВА. Крім того, під удар потрапив Кременчук: стався приліт у житловій забудові.

Удари по Чернігову та Кременчуку стались близько 12 год 29 жовтня. Глава Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що через влучання дрона у середмісті спалахнула пожежа в магазинах, а екстрені служби уточнюють наслідки атаки. Міський голова Кременчука Віталій Малецький написав, що отримала поранення жінка, а згодом у Полтавській ОВА уточнили, що є двоє загиблих. Фокус зібрав інформацію про наслідки удару РФ по двох обласних центрах.

Об 11:56 у Telegram-каналі Брижинського з'явилась інформація про влучання РФ по центру Чернігова. Спершу було відомо про одного постраждалого, потім — про двох загиблих та дев'ятьох поранених, серед них — двоє дітей. Посадовець зауважив, що російський обстріл відбувся посеред людної вулиці, якою люди йшли на роботу та у справах.

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"Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день", — ідеться у дописі Брижинського про влучання по центру Чернігова.

На фото, опублікованому главою ОВА, — палаюча автівка біля обочини та хмара диму на протилежному боці вулиці.

Атака РФ на Чернігів — дим та пожежа після влучання ЗС РФ 29 жовтня Фото: Чернігівська ОВА

О 12:10 глава Полтавської ОВА Віталій Дяківич написав, що сталось влучання реактивного дрона РФ по житловій забудові у Кременчуку. За кілька хвилин стало відомо про загибель двох людей та про поранення ще двох, серед них — шестирічна дитина. Посадовець уточнив, що загорівся автомобіль, який стояв на подвір'ї багатоповерхівки й на місце інциденту прибули рятувальники. Дяківич також опублікував фото з місця влучання в Кременчуку: бачимо пожежу на відстані кількох метрів від будинку, а поруч — майданчик для спорту та відпочинку.

Атака РФ на Кременчук — дим та пожежа після влучання ЗС РФ 29 жовтня Фото: Полтавська ОВА

Оновлення 12:46 — Брижинський повідомив, що загиблі у Чернігові — це дві 15-річні дівчинки.

Оновлення 13:07 — у Полтавській ОВА заявили про зростання кількості поранених у Кременчуку. Згідно з даними військової адміністрації, постраждало 11 людей, з них — троє дітей.

Обстріл України — деталі атак РФ 29 жовтня

За кілька хвилин до удару РФ по Чернігову та Кременчуку сталась трагедія у Дніпрі: росіяни влучили по залізничному вокзалу та убили 13 людей та поранили десятьох. Російський безпілотник влучив по платформі, на якій люди чекали потягу "Дніпро-Запоріжжя", повідомили в "Укрзалізниці". Крім того, вдень 29 жовтня БпЛА РФ атакували Запоріжжя та намагались влучити по міському автобусу: п'ятеро поранених, загиблих немає.

Нагадуємо, Фокус розповів про нові реактивні дрони "Герань-5", які РФ використовує для обстрілів України. Тим часом радник президента Сергій Бескрестнов розповів про нові заходи безпеки, потрібні для захисту від ударів БпЛА з оптичною системою "Сусанін".