РФ ударила по Чернигову и Кременчугу: есть погибшие и раненые, начались пожары (фото, обновление)

Реактивный дрон РФ ударил по центру Чернигова, в результате чего погибли двое мирных жителей и ещё двое получили ранения, сообщили в ОВА. Кроме того, под удар попал Кременчуг: произошёл удар по жилой застройке.

Удары по Чернигову и Кременчугу произошли около 12:00 29 октября. Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщил, что из-за попадания дрона в центре города вспыхнул пожар в магазинах, а экстренные службы уточняют последствия атаки. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что ранение получила женщина, а позже в Полтавской областной государственной администрации уточнили, что есть два погибших. Фокус собрал информацию о последствиях удара РФ по двум областным центрам.

В 11:56 в Telegram-канале Брижинского появилась информация о попадании российских войск в центр Чернигова. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, затем — о двух погибших и девяти раненых, среди которых — двое детей. Чиновник отметил, что российский обстрел произошел посреди оживленной улицы, по которой люди шли на работу и по делам.

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"Сегодня враг совершил очередную циничную атаку прямо в центре нашего города. Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день", — говорится в посте Брыжинского о попадании по центру Чернигова.

На фотографии, опубликованной главой ОВА, — горящий автомобиль у обочины и облако дыма на противоположной стороне улицы.

Атака РФ на Чернигов — дым и пожар после удара ВС РФ 29 октября Фото: Черниговская ОВА

В 12:10 глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивич сообщил, что реактивный дрон РФ поразил жилой квартал в Кременчуге. Через несколько минут стало известно о гибели двух человек и ранении еще двух, среди них — шестилетний ребенок. Чиновник уточнил, что загорелся автомобиль, который стоял во дворе многоэтажного дома, и на место происшествия прибыли спасатели. Дякивич также опубликовал фото с места попадания в Кременчуге: на снимке виден пожар в нескольких метрах от дома, а рядом — площадка для спорта и отдыха.

Атака РФ на Кременчуг — дым и пожар после удара ВС РФ 29 октября Фото: Полтавская ОВА

Обновление 12:46 — Брыжинский сообщил, что погибшие в Чернигове — две 15-летние девочки.

Обновление 13:07 — в Полтавской ОВА заявили о росте числа раненых в Кременчуге. Согласно данным военной администрации, пострадали 11 человек, из них — трое детей.

Обстрел Украины — подробности атак РФ 29 октября

За несколько минут до удара РФ по Чернигову и Кременчугу произошла трагедия в Днепре: россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу, в результате чего погибли 13 человек и десять получили ранения. Российский беспилотник попал в платформу, на которой люди ждали поезд "Днепр-Запорожье", сообщили в "Укрзализныце". Кроме того, днем 29 октября БПЛА РФ атаковали Запорожье и пытались поразить городской автобус: пять человек ранены, погибших нет.

Напоминаем, что Фокус рассказал о новых реактивных дронах "Герань-5", которые РФ использует для обстрелов Украины. Между тем советник президента Сергей Бескрестнов рассказал о новых мерах безопасности, необходимых для защиты от ударов БПЛА с оптической системой "Сусанин".