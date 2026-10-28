Из-за "Сусанина" на "Герань-5": Украина может вернуть светомаскировку на дорогах, — "Флэш"

В Украине могут возобновить светомаскировку, заявил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Причина такого решения — массовые запуски дронов "Герань-5" с оптической системой навигации "Сусанин". Какая связь между системой "Сусанин" и отключением уличного освещения?

Сообщение Бескрестного о светомаскировке с помощью оптики на "Герань-5" появилось в Telegram-канале днём 28 октября. Если будет принято соответствующее решение, то дороги, трассы и улицы погрузятся в темноту, как это было в начале вторжения в феврале 2022 года.

"Флеш" напомнил, что отключение света в первые дни войны происходило "из-за страха и непонимания", тогда как сейчас это будет вынужденная и осознанная мера. Он пояснил, что россияне начали массово устанавливать оптическую систему "Сусанин" на модифицированные дроны "Герань-5", и поэтому придется вернуться к светомаскировке дорог и отдельных участков трасс.

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Дроны "Герань-5" РФ — "Флеш" о светомаскировке с помощью системы "Сусанин" Фото: Скриншот

На данный момент власти пока не приняли решения об умышленном отключении уличного освещения с целью защиты объектов от попадания российских БПЛА. Также неясно, касается ли предложение "Флеша" светомаскировки домов, квартир, магазинов и предприятий в городах и селах.

Между тем в комментариях к посту Бескрестного отметили, что смысла в этом предложении нет, поскольку дроны РФ оснащены тепловизорами и для определения цели им не нужно "видеть". Другие возразили, что тепловизор показывает не рельеф и ориентиры, а лишь температуру. Также писали, что зажженные фонари помогают БПЛА ориентироваться на местности.

Дроны "Герань-5" РФ — комментарии по поводу светомаскировки Фото: Скриншот

Дроны "Герань-5" РФ — комментарии о преимуществах световой маскировки Фото: Скриншот

Дроны "Герань-5" РФ — что известно о системе навигации "Сусанин"

Отметим, что в октябре 2026 года ГУР Минобороны сообщило об обновленной версии дрона "Герань-5" РФ, который россияне стали запускать всё чаще. Разведчики обнаружили на ударных беспилотниках оптическую систему навигации "Сусанин". Система состоит из датчика, который сканирует местность под дроном и сравнивает изображение с эталоном. Благодаря этой модификации российские дроны могут добираться до цели на большие расстояния, не нуждаясь в спутниковом сигнале, и поражать удаленные цели на территории Украины.

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал Фокусу об оптической системе "Сусанин" на "Герань-5". Система работает с помощью компьютерного зрения и используется для корректировки погрешностей инерциальной системы навигации. Камера БПЛА направлена строго вниз и может распознавать характерные объекты рельефа — развязки, дороги, лесополосы и т. п. Для этого аппарат должен двигаться на высоте 300–500 м. "Сусанин" не может уберечь дрон от столкновения, например, с мачтой на высоте 30 м, поскольку поле зрения слишком мало, а скорость слишком высока. Впрочем, благодаря такой оптоэлектронной системе навигации российские дроны действительно могут двигаться без спутникового сигнала, пояснил он.

Напоминаем, что военный эксперт Павел Нарожный объяснил, чем отличается новое вооружение РФ — дроны "Герань-5К" и крылатая ракета "Филин".