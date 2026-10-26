Пулеметы уже не справляются: Храпчинский о новых "Геранях", ракетах "Филин" и вызовах для ПВО — интервью

Российские ракеты и дроны становятся быстрее и дешевле, а их перехват может обходиться Украине всё дороже. Новые "Филины" и реактивные "Герани" грозят изменить правила воздушной войны. Почему обычные мобильные огневые группы уже не успевают за целями и как не проиграть России войну на истощение ПВО — в интервью Фокусу с Анатолием Храпчинским.

Россия начала применять против Украины новые средства поражения — реактивные дроны "Герань-5К" и крылатые ракеты "Филин", способные развивать скорость до 600 и 800 км/ч соответственно. Однако главная угроза заключается не только в скорости. Россияне пытаются удешевить производство оружия, совершенствуют системы навигации и создают новые вызовы для украинской ПВО. Чем опасно это оружие, сможет ли РФ наладить его массовое производство и как Украине противодействовать новым воздушным угрозам — об этом Фокус поговорил с директором по развитию оборонного предприятия, офицером Воздушных сил в резерве Анатолием Храпчинским.

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Ракеты "Филин" и дроны "Герань-5К" — как РФ создала новое средство поражения

Военно-воздушные силы и военные сообщили о появлении новых реактивных "Гераней-5" и ракеты "Филин". Что это за оружие? Речь идет о принципиально новых разработках или о новых названиях, призванных напугать украинцев в преддверии зимы?

— Это не отдельные разрозненные новинки и не пиар-акция, это прямое следствие перехода российского ВПК к стратегии жесткой модульности и унификации средств поражения. Враг понял, что создавать "зоопарк" уникальных изделий слишком дорого и долго, поэтому создал единый технологический "конструктор". Обратите внимание: производитель ракеты "Филин" — НПО "Молния" — входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Это автоматически открывает им прямой доступ ко всей рабочей конструкторской документации, наработкам и агрегатной базе серийных крылатых ракет Х-59, Х-69, Х-101 и того же "Изделия 30". В результате в один узкий композитный планер они встроили классическую ракетную аэродинамику от КТРВ, серийные блоки управления от БПЛА "Гарпия/Герань" и единый унифицированный малогабаритный газотурбинный двигатель.

В то же время переход к наземным пусковым установкам, с которых запускается "Филин", или запуски легких ракет с дронов и тактической авиации — это вынужденный шаг из-за критического истощения ресурса российской дальней и фронтовой бомбардировочной авиации. Интенсивная эксплуатация привела к стремительному росту небоевых потерь ВКС РФ из-за технических отказов — достаточно вспомнить крушение дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области и целую серию аварий самолетов "Сухого". Каждый боевой вылет стратегического Ту-95МС изнашивает безвозвратный ресурс планера и советских двигателей НК-12, производство которых давно прекращено, а глубина капитального ремонта имеет свой физический предел. Именно поэтому появление наземного "Филина" с дальностью 1200 км — это попытка снять нагрузку с истощённого парка ракетоносцев и переложить задачу нанесения глубоких ударов на дешёвые мобильные пусковые установки.

Насколько массовым может стать это оружие? Действительно ли россияне научились самостоятельно производить для него реактивные двигатели, или это пока единичные эксперименты, и всё снова упирается в поставки из Китая?

— Именно в вопросе силовых установок кроется самый тревожный сигнал, который нельзя недооценивать. Если в предыдущей разработке — ракете "Бандероль" — россияне просто закупали гражданские китайские двигатели Swiwin для крупных авиамоделей, то на наземном "Филине" и авиационных ракетах С-71 "Монохром" уже установлен унифицированный малогабаритный газотурбинный двигатель R500 от российского ООО "Рейнольдс". Это свидетельствует о том, что противник провёл глубокий реинжиниринг и масштабировал собственную крупноузловую сборку базовой линейки МГТД, пытаясь избавиться от прямой зависимости от китайского экспортного контроля над готовыми силовыми установками.

Масштаб угрозы в ближайшие месяцы будет определяться тем, насколько быстро КТРВ и их подрядчики смогут вывести производство этих малогабаритных газотурбинных двигателей и композитных планеров на уровень в сотни единиц в месяц. По отдельности "Филин" или "Герань-5" не являются непобедимым оружием, но россияне будут интегрировать их в комбинированные волны вместе с роями дешёвых приманок, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами, используя северный ретрансляционный коридор из Беларуси. Их цель — перегрузить наши каналы обнаружения и сократить время принятия решений до десятков секунд, поэтому наша устойчивость напрямую зависит от скорости автоматизации контура ПВО и масштабирования собственных недорогих средств перехвата.

Системы навигации, связи и устойчивость к РЭБ — особенности "Филина" и "Герани-5К"

Поступала информация, что на новой "Герани" установлена оптическая система "Сусанин", которая, вероятно, позволяет летать вообще без спутников, "видеть" землю, облетать препятствия на высоте деревьев, и на неё больше не действует РЭБ. Насколько это соответствует действительности и возможно ли ослепить или сбить с курса такой аппарат?

— Разговоры о том, что оптическая система с искусственным интеллектом якобы позволяет реактивному дрону видеть перед собой деревья, линии электропередач или дирижабли на высоте двадцати метров и облетать их в реальном времени — это техническая фантастика, далекая от законов оптики и аэродинамики. Система "Сусанин" действительно использует алгоритмы компьютерного зрения и визуальной одометрии: нейросеть отслеживает смещение точек поверхности для компенсации погрешности инерциальной системы и распознает характерные объекты рельефа — русла рек, развязки дорог, лесополосы, сверяя их с векторной картой в памяти. Однако её камера смотрит вертикально вниз, а за поддержание высоты отвечает обычный высотомер. На высоте 20 метров при скорости 550–600 км/ч камера видит под собой лишь узкую полоску земли, которая пролетает за долю секунды, поэтому для охвата достаточной площади обзора аппарату нужно лететь на средних высотах от 300 до 500 метров. К тому же для реального облета препятствий со скоростью 160 метров в секунду тяжёлому инерционному планеру необходимо распознавать провода или мачты за 600–800 метров вперёд, на что дешёвая курсовая камера физически не способна — особенно ночью, в тумане или при низкой облачности.

Реальное преимущество алгоритмы машинного зрения дают противнику в другом: в автономном прохождении маршрута на средних высотах без привязки к спутникам и во время пикирования на терминальном участке, когда курсовая камера с нейронной сетью захватывает контрастный силуэт цели — например, трансформатор или ангар — и наводится на него, игнорируя объектный купол РЭБ. В то же время не меньшая угроза в управлении сейчас кроется в развертывании россиянами воздушных mesh-сетей и активном использовании инфраструктуры базовых станций мобильной связи на территории Беларуси. Когда дроны и ракеты оснащаются модемами с динамической ретрансляцией сигнала друг через друга, а вдоль белорусской границы работают опорные ретрансляторы, враг получает устойчивый северный коридор связи и телеметрии. Это позволяет им управлять средствами поражения в режиме реального времени, обходить наши известные зоны ПВО и сохранять прямой контроль над аппаратами во время ударов по западным областям Украины, даже в условиях полного подавления спутниковой навигации.

ГУР сообщило об основных технических характеристиках ракеты "Филин" и о том, что её изготавливают из пластика, печатают на 3D-принтере и оснащают электроникой из Китая и США. Как это возможно и почему на неё не действуют наши средства подавления спутникового сигнала, если там установлена обычная навигационная система?

— Конструкция "Филина" из угле- и стеклопластика в сочетании с 3D-печатными силовыми кронштейнами обусловлена стремлением максимально удешевить технологический цикл и одновременно снизить эффективную площадь рассеивания ракеты на радарах. Вместо сложной фрезеровки металла на оборонных заводах такие корпуса могут изготавливать подрядчики полугражданского сектора, после чего внутрь устанавливается уже отработанная на тысячах "Гераней" авионика от компании "ПЛАЗ" на базе коммерческих западных и китайских микросхем. За счёт правильного аэродинамического профиля крылатой ракеты ей достаточно тяги базового малогабаритного газотурбинного двигателя, чтобы разогнаться до 800 км/ч и пролететь 1 200 км — она не сжигает лишнее топливо на преодоление огромного лобового сопротивления, как это происходит у широкого треугольного крыла "Шахеда".

Что касается устойчивости к РЭБ, то на "Филине" установлена 16-канальная адаптивная антенная решетка "Комета" в связке с инерциальной системой. С точки зрения радиофизики 16 элементов антенны позволяют борту сформировать в пространстве до 15 независимых "нулей" диаграммы направленности, то есть просто отсечь сигнал от одиночных или парных наземных комплексов РЭБ. К тому же на скорости 800 км/ч ракета пролетает двадцатикилометровую зону локального подавления всего за полторы минуты — за это время на современных гироскопах инерционной системы погрешность составит считанные десятки метров, а попытки примитивного спуфинга отсекаются математическими фильтрами полетного контроллера, который фиксирует расхождение между ложными координатами и реальным физическим ускорением ракеты.

Вызовы для украинской ПВО — как нейтрализовать "Филин" и "Герань-5К"

"Филин" летит со скоростью 800 км/ч, "Герань-5К" — со скоростью 600 км/ч: способны ли мобильные огневые группы и дроны-перехватчики сбивать такие цели? МВГ справляются с обычными "Шахедами", а против нового оружия РФ они бессильны?

— Нужно честно распределить задачи: классические мобильные огневые группы с пулеметами и обычные электрические дроны-перехватчики по-прежнему крайне необходимы, поскольку противник будет продолжать массово запускать поршневые "Шахеды" и "Герберы" для перегрузки ПВО. Но конкретно для средств класса "Филина" и реактивных "Гераней" подход, при котором цель обнаруживают на слух, подсвечивают прожектором и ведут вручную с планшета, уже не работает. Когда малогабаритный объект летит со скоростью более 200 метров в секунду, время его пребывания в зоне огневой досягаемости пулеметного расчета измеряется несколькими секундами — человеческая моторика и ручное наведение здесь просто не успевают за физикой процесса. То же самое касается обычных электрических квадрокоптеров-перехватчиков: они физически не способны догнать такую цель на догоняющих и пересекающих курсах и могут сработать только на встречном курсе при условии идеального автоматического вывода в точку перехвата с точностью до доли секунды.

Это означает, что для борьбы со скоростным эшелоном мобильное звено ПВО должно немедленно пройти технологическую трансформацию. На смену человеческому фактору в МВГ должны прийти автоматизированные зенитно-артиллерийские турели с баллистическими вычислителями и алгоритмами машинного зрения, способные создавать плотное облако огня или работать боеприпасами с программируемым подрывом по прямому целевказанию от локального радара. А нишу перехватчиков в этом скоростном диапазоне должны занять реактивные и твердотопливные дроны-интерцепторы с собственными тепловизионными или активными головками самонаведения на терминальном участке полёта.

Смогут ли нас спасти шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или истребители F-16? Хватит ли зенитных ракет, если россияне начнут запускать дешевые "Филин" десятками?

— Самолеты ДРЛВ и западные истребители — это колоссальное усиление нашей ситуационной осведомленности, поскольку воздушный радар нивелирует проблему кривизны Земли и расширяет радиогоризонт по низковысотным целям. Однако делать из них "серебряную пулю" нельзя: самолёт ДРЛВ не может круглосуточно находиться в небе над каждым регионом, а выделение малоразмерной композитной цели с отражающей поверхностью размером в сотые доли квадратного метра на фоне лесополос и застройки является сложной задачей даже для бортовых радаров. Более того, главная задумка противника при создании "Филина" заключается в экономической войне — спровоцировать нас на трату дефицитных зенитных ракет стоимостью в сотни тысяч или миллионы долларов на эрзац-ракету, собранную из коммерческих узлов.

Единственный системный ответ на это — создание эшелонированной сетецентрической системы ПВО по принципу Sensor Fusion и концепции распределенного перехвата. Нам необходимо объединить в единый цифровой контур бесшовное поле малогабаритных тактических 3D-радаров ближнего действия, акустических датчиков и средств радиоэлектронной разведки, которые автоматически перекрывают низины и русла рек. Когда такая сеть обнаруживает цель в реальном времени и без задержек передает точный вектор скорости и высоты, система управления самостоятельно выбирает наиболее экономичный инструмент: где-то по цели выстрелит автоматизированная зенитная турель, где-то вылетит реактивный дрон-перехватчик, а дорогостоящие ЗРК останутся исключительно для баллистики и сложных высотных целей. Именно такая диверсификация средств позволяет радикально удешевить перехват и не дать врагу истощить наши запасы.

Отметим, что 21 октября советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что на фронте были замечены новые дроны РФ, похожие на ударный "Ланцет". Особенность средства поражения — бензиновый двигатель, которого ранее не было у БПЛА такого типа.

Напоминаем, что Фокус расспросил эксперта о некоторых особенностях дронов "Герань-5К" и ракет "Филин", которые делают их опасными для украинцев.