С бензиновым двигателем: на фронте заметили новый российский дрон, — "Флэш"

Россияне продолжают модернизировать "парк" своих беспилотников, и недавно на фронте замечен дрон, который привлек внимание украинских экспертов.

Советник президента, эксперт по радиотехнологиям Сергй "Флеш" Бескрестнов отметил, что по форме этот БпЛА напоминает "Ланцет", но, в отличие от него, оснащен бензиновым двигателем.

Он добавил, что уже известны название дрона, изготовитель и технические характеристики, но пока что нет подтверждения.

Беспилотник очень похож на "Ланцет", но имеет бензиновый двигатель Фото: Сергей Флэш/ Telegram Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Ланцет" — это российский барражирующий дрон-камикадзе, разработанный компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников"). Россияне используют его для уничтожения бронетехники, артиллерии, систем ПВО и других важных военных объектов на фронте.

Неделю назад Бескрестнов предупредил о том, что РФ усовершенствует ударные дроны "Герань-4", чтобы активнее использовать их для ударов по западным регионам Украины. За счет уменьшения веса боекомплекта их сделали легче, и теперь они способны пролетать почти 900 км.

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Также недавно стало известно, что Россия начала атаковать Украину "усатыми" дронами. Позже Бескрестнов объяснил, что это за девайс на "Шахедах" и для чего он предназначен.

Напомним, сейчас РФ использует для ударов по украинским АЗС дроны буквально с конвейера.

Ранее мы писали, как РФ перестраивает массированные удары по Украине.