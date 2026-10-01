РФ начала атаковать Украину "усатыми" дронами, — "Флеш"

Во время одной из последних атак на Киев на реактивных "Шахедах" заметили новый элемент.

Ударные беспилотники теперь оснащены чем-то наподобие антенн, но таковыми не являются. Фотографии опубликовал советник президента Сергей "Флеш", специалист по радиотехнологиям Бескрестнов.

"Мы пока что точно не знаем, зачем эти усы. Это точно не антенны", — подписал он снимки.

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В комментариях под публикацией предполагают, что это может быть подруливающее устройство, контактные усы как на fpv-дронах, чтобы бить по ЛЭП-вышкам, штанги для крепления чего-то, магнитометр для ориентирования по карте напряженности магнитного поля и так далее.

Накануне Бескрестнов сообщил, что российские войска впервые применили на реактивном беспилотнике боезаряд кумулятивно-режущего специального снаряжения (КРСН). Он предназначен для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

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Он состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырех модулей поражения.

Напомним, дроны "Шахед" и управляемые авиабомбы (УАБ) в скором времени получат новую систему навигации "Ариадна". Она позволяет перемещаться без использования спутникового сигнала GPS, а ориентироваться по трем наземным маякам.