Росія почала атакувати Україну "вусатими" дронами, — "Флеш"

Під час однієї з останніх атак на Київ на реактивних "Шахедах" помітили новий елемент.

Ударні безпілотники тепер оснащені чимось схожим на антени, але це не антени. Фотографії опублікував радник президента, фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Ми поки що точно не знаємо, навіщо ці вуса. Це точно не антени", — підписав він знімки.

Фото: Сергій Флеш/ Telegram

У коментарях під публікацією припускають, що це може бути пристрій для підрулювання, контактні вусики, як на FPV-дронах, щоб зачіпати опори ліній електропередач, штанги для кріплення чогось, магнітометр для орієнтування за картою напруженості магнітного поля тощо.

Напередодні Бескрестнов повідомив, що російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику боєзаряд кумулятивно-різального спеціального спорядження (КРСН). Він призначений для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

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Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

Нагадаємо, що дрони "Шахед" та керовані авіабомби (КАБ) незабаром отримають нову навігаційну систему "Аріадна". Вона дозволяє переміщатися без використання супутникового сигналу GPS, а орієнтуватися за трьома наземними маяками.