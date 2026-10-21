З бензиновим двигуном: на фронті помітили новий російський дрон, — "Флеш"

Росіяни продовжують модернізувати "парк" своїх безпілотників, і нещодавно на фронті було помічено дрон, який привернув увагу українських експертів.

Радник президента, експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що за формою цей БПЛА нагадує "Ланцет", але, на відміну від нього, оснащений бензиновим двигуном.

Він додав, що вже відомі назва дрона, виробник та технічні характеристики, але поки що немає підтвердження.

Безпілотник дуже схожий на "Ланцет", але оснащений бензиновим двигуном Фото: Сергій Флеш/ Telegram Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Ланцет" — це російський дрон-камікадзе, що здійснює баражування, розроблений компанією ZALA Aero (входить до концерну "Калашников"). Росіяни використовують його для знищення бронетехніки, артилерії, систем ППО та інших важливих військових об’єктів на фронті.

Тиждень тому Бескрестнов попередив, що РФ вдосконалить ударні дрони "Герань-4", щоб активніше використовувати їх для ударів по західних регіонах України. Завдяки зменшенню ваги боєкомплекту їх зробили легшими, і тепер вони здатні пролітати майже 900 км.

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Також нещодавно стало відомо, що Росія почала атакувати Україну "вусатими" дронами. Пізніше Бескрестнов пояснив, що це за пристрій на "Шахедах" і для чого він призначений.

Нагадаємо, що зараз РФ використовує для ударів по українських АЗС дрони, які щойно зійшли з конвеєра.

Раніше ми писали про те, як РФ переорієнтовує масовані удари по Україні.