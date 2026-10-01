Все механічно просто: "Флеш" пояснив, що це за "вуса" на російських дронах (фото)

Вранці радник президента та фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов звернув увагу на те, що на російських ударних дронах з’явилося нове пристосування, схоже на вуса.

Через кілька годин Бескрестнов уточнив, що "вуса" насправді виявилися звичайним механічним детонатором, про що він повідомив у своїх соцмережах.

"Усередині — металева трубка та металевий стрижень, які при дотику до чогось замикаються, і надходить команда на вибух. Все механічно просто, жодних сенсорів чи складних датчиків", — зазначає він.

Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Тим часом Росія готує нову повітряну загрозу для України — недорогі крилаті ракети та реактивні дрони, здатні розганятися до 750 км/год, маневрувати та літати на надмалих висотах. За оцінками, вони можуть масово з’явитися вже приблизно через півроку.

Йдеться, зокрема, про компактні крилаті ракети типу "Бандероль", "Дань Т", "Дань М" та "Гербера 5". На відміну від нинішніх реактивних "Шахедів", швидкість яких становить близько 500 км/год, нові засоби ураження можуть розганятися до 500–750 км/год.

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За словами Бескрестнова, небезпека полягає не лише у швидкості. Такі ракети можуть активно маневрувати та наближатися до цілі на надзвичайно малих висотах, через що їх складніше вчасно виявити та перехопити.

Зараз РФ використовує для ударів по українських АЗС дрони, які щойно зійшли з конвеєра.

Нагадаємо, напередодні російський дрон завдав удару по території Інституту ядерних досліджень у Києві.

Також повідомлялося про те, як РФ перегруповує свої масштабні удари по Україні.