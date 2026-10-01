Все механически просто: "Флэш" объяснил, что за "усы" на российских дронах (фото)

Утром советник президента и, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш"Бескрестнов обратил внимание, что на российских ударных дронах появилось новое приспособление, похожее на усы.

Спустя несколько часов Бескрестнов уточнил, что "усы" на самом деле оказались обычным механическим детонатором, о чем сообщил у себя в соцсетях.

"Внутри металлическая трубка и металлический стержень, которые при прикосновении к чему-нибудь замыкаются, и поступает команда на взрыв. Все механически просто, никаких сенсоров или сложных датчиков", — констатирует он.

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Тем временем Россия готовит новую воздушную угрозу для Украины — недорогие крылатые ракеты и реактивные дроны, способные разгоняться до 750 км/ч, маневрировать и летать на сверхмалых высотах. По оценкам, массово они могут появиться уже примерно через полгода.

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Речь идет, в частности, о компактных крылатых ракетах типа "Бандероль", "Дань Т", "Дань М" и "Гербера 5". В отличие от нынешних реактивных "Шахедов", скорость которых составляет около 500 км/ч, новые средства поражения могут разгоняться до 500–750 км/ч.

По словам Бескрестнова, опасность заключается не только в скорости. Такие ракеты могут активно маневрировать и приближаться к цели на предельно малых высотах, из-за чего их сложнее своевременно обнаружить и перехватить.

Сейчас РФ использует для ударов по украинским АЗС дроны буквально с конвейера.

Напомним, накануне российский дрон ударил по территории Института ядерных исследований в Киеве.

Также сообщалось, как РФ перестраивает массированные удары по Украине.