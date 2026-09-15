Дроны РФ "с конвейера" бьют по АЗС Киева: на обломках СМИ нашли дату производства

Россия наносит удары по АЗС в Киеве с помощью беспилотников, изготовленных совсем недавно. На обломках сбитых дронов после одной из атак обнаружили маркировку с датой производства — 28 августа 2026 года.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

На месте атакованной АЗС "Укрнафта" в Голосеевском районе Киева журналисты обнаружили множество обломков ударных беспилотников.

Корреспондентка "РБК-Украина" сообщила, что на территории заправки много обломков БПЛА, а сама АЗС получила повреждения. Часть обломков разлетелась по проезжей части.

На территории АЗС работает полиция, которая фиксирует последствия нападения и разрушения.

Осколок дрона Фото: "РБК-Украина"

На обломках сбитых дронов отчётливо видна маркировка, указывающая на дату их производства — 28.08.2026.

Утром 15 сентября российский беспилотник попал на территорию АЗС в Голосеевском районе Киева. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, позже их число возросло до шести.

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Кроме того, 15 сентября российские беспилотники нанесли удар по Киеву. Власти сообщили о попадании в АЗС в Дарницком районе и в складские помещения в Оболонском районе. В результате атаки пострадал как минимум один человек — его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В последние дни российские войска нанесли удары по автозаправочным станциям в различных регионах Украины. По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, эти удары не привели к дефициту топлива или росту цен.

Эксперт отметил, что с начала атак были повреждены более 300 АЗС, но около 80 % из них возобновили работу после ремонта. В Киеве работают около 270 заправок, а в области — ещё около 530.