В Киеве дрон попал в АЗС: пострадали шесть человек

В Голосеевском районе Киева утром 15 сентября в результате атаки БПЛА произошло падение дрона на территории АЗС. По состоянию на 09:10 было известно о шести пострадавших.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В столице в 07:50 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. В 08:14 КМВА сообщила, что в Киеве действует ПВО, и призвала жителей находиться в укрытиях.

В 08:39 в КМВА сообщили о падении БПЛА на АЗС в Голосеевском районе. На место происшествия выехали соответствующие службы. В 08:44 в Киеве объявили об отмене воздушной тревоги.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем в Голосеевском районе. Впоследствии число пострадавших в результате утреннего нападения возросло до двух, а по состоянию на 09:10 — до шести.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате попадания БПЛА в одну из АЗС в Голосеевском районе возникло сильное задымление. Двоих пострадавших медики госпитализировали.

Видео дня

Кроме того, Кличко сообщил о четырёх пострадавших в столице. Все они находились в стационарах городских больниц, двое раненых были в тяжёлом состоянии.

Напомним, ранним утром 15 сентября российские беспилотники атаковали Киев. Власти сообщили о попаданиях по АЗС в Дарницком районе и складским помещениям в Оболонском районе. В результате атаки пострадал как минимум один человек — раненого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, 13 сентября российские войска атаковали АЗС вблизи пункта пропуска на границе с Польшей. В результате удара загорелись грузовики.

Ранее депутат Киевсовета от фракции "Удар" Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что во время воздушной тревоги в Киеве могут приостановить работу АЗС.