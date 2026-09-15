В Киеве прогремели взрывы: россияне атаковали АЗС и склады, что известно

Ранним утром 15 сентября в Киеве раздались взрывы на фоне атаки российских реактивных дронов. Власти сообщают о попаданиях по объектам сразу в двух районах столицы — Дарницком и Оболонском.

В Дарницком районе, по предварительным данным, российский дрон нанес удар по АЗС. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"По предварительной информации, в Дарницком районе произошел обстрел АЗС. Службы направляются на место происшествия", — сообщили в КМВА.

Мэр Виталий Кличко также подтвердил информацию о попадании в АЗС на левом берегу столицы. Подробности и последствия уточняются.

Кроме того, обстрел произошел в Оболонском районе Киева. Кличко сообщил, что удар пришелся по нежилым объектам — складским помещениям. Эту информацию подтвердили и в КМВА.

Глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко также прокомментировал утренний обстрел Киева. Чиновник сообщил, что россияне продолжают атаковать АЗС в столице, и призвал жителей проявлять осторожность.

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Напомним, 13 сентября россияне атаковали АЗС возле пункта пропуска на границе с Польшей, в результате чего загорелись грузовые автомобили.

Ранее депутат Киевского городского совета от фракции "Удар" Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Апостроф" рассказал, что в Киеве АЗС могут перестать работать во время воздушной тревоги.