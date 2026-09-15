У Києві пролунали вибухи: росіяни атакували АЗС та склади, що відомо
Під ранок 15 вересня у Києві пролунали вибухи на тлі атаки російських реактивних дронів. Влада повідомляє про влучання по об'єктах одразу у двох районах столиці — Дарницькому та Оболонському.
У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, російський дрон поцілив по АЗС. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"За попередньою інформацією, у Дарницькому районі сталося влучання по АЗС. Служби слідують на місце події", — зазначили у КМВА.
Мер Віталій Кличко також підтвердив інформацію про влучання по АЗС на лівому березі столиці. Подробиці та наслідки уточнюються.
Окрім того, влучання сталося в Оболонському районі Києва. Кличко повідомив, що удар прийшовся по нежитлових об'єктах — складських приміщеннях. Цю інформацію підтвердили і у КМВА.
Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також прокоментував ранковий обстріл Києва. Посадовець повідомив, що росіяни продовжують атакувати АЗС у столиці, закликавши мешканців бути обачними.
Невдовзі у КМВА повідомили, що станом на 06:30 відомо про щонайменше одну поранену людину внаслідок ранкової атаки на Дарницький район. Віталій Кличко додав, що медики госпіталізували пораненого чоловіка: він наразі перебуває у важкому стані.
Інша інформація щодо наслідків обстрілу столиці встановлюється.
Нагадаємо, 13 вересня росіяни атакували АЗС біля пункту пропуску на кордоні з Польщею, внаслідок чого спалахнули вантажні автомобілі.
Раніше депутат Київради від фракції "Удар" Володимир Бондаренко в етері телеканалу "Апостроф" розповів, що у Києві можуть перестати працювати АЗС під час повітряної тривоги.