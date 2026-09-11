АЗС під час тривоги можуть перестати працювати: у Києві заговорили про заборону

У Києві можуть переглянути режим роботи автозаправних станцій і заборонити їм працювати під час повітряної тривоги. Причиною стали нещодавні удари по АЗС у столиці.

Про це заявив депутат Київради від фракції “Удар” Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу “Апостроф”.

За його словами, змінювати розташування АЗС наразі не планують, а їхній захист насамперед має забезпечувати бізнес — власники автозаправних комплексів.

Бондаренко зазначив, що за два дні по АЗС у Києві сталося три влучання. Він назвав це схожим на системну атаку та звернув увагу на те, що під час повітряної тривоги автозаправні комплекси є об’єктами підвищеної небезпеки.

“Про режим їх роботи і про можливе те, що вони не мають працювати під час повітряної тривоги, швидше за все, будемо говорити”, — сказав Бондаренко.

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Він також наголосив, що бізнес може самостійно ухвалювати рішення про припинення роботи АЗС під час оголошення повітряної тривоги. За словами депутата, якщо заправка продовжує працювати в цей час, вона сама наражає себе на більшу небезпеку.

Водночас Бондаренко заявив, що наразі не прогнозує проблем із паливом у Києві через удари по окремих АЗС. Місто має резерви пального для комунальної техніки та генераторів і постійно їх поповнює.

Він також заявив, що близькість деяких АЗС до житлових кварталів не має призвести до поширення вогню на будинки. За його словами, під час проєктування та розміщення автозаправних комплексів враховують державні будівельні та протипожежні норми.

“Станом на зараз не зафіксовано жодного випадку, коли б вогонь або інші негативні наслідки поширилися з автозаправного комплексу на прилеглі будівлі”, — сказав депутат.

Він також закликав киян та гостей столиці враховувати небезпеку перебування на АЗС під час повітряної тривоги. Бондаренко зазначив, що заправні комплекси під час атаки є об’єктами підвищеної небезпеки.

Окремо депутат висловився щодо ідеї захищати АЗС антидроновими сітками. Він заявив, що неможливо обтягнути такими сітками всі заправки, магазини чи торгові центри, тому насамперед важливо дотримуватися режиму роботи під час небезпеки.

У ніч проти 11 вересня російські війська атакували Україну ударними дронами. Під ударом, зокрема, опинилися багатоповерхові будинки в Києві та Запоріжжі.

Раніше Фокус також писав про ранкову атаку 11 вересня, під час якої росіяни цілеспрямовано вдарили по АЗС.