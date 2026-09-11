АЗС во время тревоги могут перестать работать: в Киеве заговорили о запрете

В Киеве могут пересмотреть режим работы автозаправочных станций и запретить им работать во время воздушной тревоги. Причиной стали недавние удары по АЗС в столице.

Об этом заявил депутат Киевсовета от фракции "Удар" Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Апостроф".

По его словам, менять расположение АЗС пока не планируется, а их защиту в первую очередь должны обеспечивать сами предприниматели — владельцы автозаправочных комплексов.

Бондаренко отметил, что за два дня по АЗС в Киеве было зафиксировано три попадания. Он назвал это похожим на системную атаку и обратил внимание на то, что во время воздушной тревоги автозаправочные комплексы являются объектами повышенной опасности.

"О режиме их работы и о том, что, возможно, они не должны работать во время воздушной тревоги, скорее всего, будем обсуждать", — сказал Бондаренко.

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Он также подчеркнул, что бизнес может самостоятельно принимать решения о приостановке работы АЗС при объявлении воздушной тревоги. По словам депутата, если заправка продолжает работать в это время, она сама подвергает себя большей опасности.

В то же время Бондаренко заявил, что на данный момент не предвидит проблем с топливом в Киеве из-за ударов по отдельным АЗС. У города есть запасы топлива для коммунальной техники и генераторов, и он постоянно их пополняет.

Он также заявил, что близость некоторых АЗС к жилым кварталам не должна привести к распространению огня на дома. По его словам, при проектировании и размещении автозаправочных комплексов учитываются государственные строительные и противопожарные нормы.

"На данный момент не зафиксировано ни одного случая, когда бы огонь или другие негативные последствия распространились с автозаправочного комплекса на прилегающие здания", — сказал депутат.

Он также призвал киевлян и гостей столицы учитывать опасность пребывания на АЗС во время воздушной тревоги. Бондаренко отметил, что заправочные комплексы во время атаки представляют собой объекты повышенной опасности.

Отдельно депутат высказался по поводу идеи защищать АЗС сетками против дронов. Он заявил, что невозможно оградить такими сетками все заправки, магазины или торговые центры, поэтому в первую очередь важно соблюдать режим работы в случае опасности.

В ночь на 11 сентября российские войска нанесли удар по Украине с помощью ударных дронов. Под ударом, в частности, оказались многоэтажные дома в Киеве и Запорожье.

Ранее Фокус также писал об утренней атаке 11 сентября, в ходе которой россияне целенаправленно нанесли удар по АЗС.