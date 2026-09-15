У Києві дрон влучив у АЗС: постраждали шестеро людей

У Голосіївському районі Києва вранці 15 вересня внаслідок атаки БпЛА сталося падіння дрона на території АЗС. Станом на 09:10 було відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 07:50 через загрозу БпЛА. О 08:14 КМВА повідомила, що в Києві працює ППО та закликала мешканців перебувати в укриттях.

О 08:39 у КМВА повідомили про падіння БпЛА в АЗС у Голосіївському районі. На місце події вирушили відповідні служби. О 08:44 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого в Голосіївському районі. Згодом кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до двох, а станом на 09:10 — до шести.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання БпЛА в одну з АЗС у Голосіївському районі виникло велике задимлення. Двох постраждалих медики госпіталізували.

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Також Кличко повідомив про чотирьох постраждалих у столиці. Усі вони перебували у стаціонарах міських лікарень, двоє поранених були у тяжкому стані.

Нагадаємо, під ранок 15 вересня російські безпілотники атакували Київ. Влада повідомляла про влучання в АЗС у Дарницькому районі та складські приміщення в Оболонському районі. Внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина — пораненого чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська атакували АЗС поблизу пункту пропуску на кордоні з Польщею. Унаслідок удару загорілися вантажівки.

Раніше депутат Київради від фракції “Удар” Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу “Апостроф” заявив, що під час повітряної тривоги в Києві можуть припинити роботу АЗС.