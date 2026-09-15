АЗС в Киеве под ударом: водителям рассказали, будет ли дефицит топлива и скачок цен

Российские войска вновь атаковали автозаправочные станции в Киеве после нескольких дней затишья. Эти удары не должны привести к дефициту топлива или росту цен.

Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По словам эксперта, в минувшие выходные российские войска впервые атаковали АЗС на западе Украины — были поражены станции в Житомирской и Ровенской областях. Он не считает это изменением тактики, которое могло бы существенно повлиять на рынок топлива.

"На самом деле там ничего нового не происходит. После 300 станций, подвергшихся нападению на востоке страны, это, в принципе, просто расширение масштабов этого террора", — сказал Куюн.

Он отметил, что после масштабных атак на востоке Украины не возникло ни дефицита топлива, ни роста цен. Большинство поврежденных станций уже возобновили работу. По его словам, из примерно 300 подвергшихся нападению АЗС абсолютное большинство возобновило работу.

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Куюн также не ожидает проблем с доставкой топлива в Киев из-за ударов по АЗС в центральных и западных областях. Он пояснил, что у бензовоза запас хода составляет около 800 км, тогда как расстояние от Львова до Киева составляет около 500 км.

В Киеве работает около 270 АЗС, а в области — ещё 530. Эксперт считает, что этого количества достаточно для обеспечения потребностей столичного региона.

В то же время атаки могут вызвать краткосрочный ажиотажный спрос. Водители могут начать запасаться топливом из-за опасений новых ударов. По словам Куюна, некоторая активизация спроса уже наблюдается на отдельных АЗС, но ситуация должна стабилизироваться, если люди увидят, что дефицита нет.

"На рынке очень много топлива всех марок", — подчеркнул эксперт.

По данным, приведенным Куюном, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал о более чем 300 АЗС, подвергшихся атакам с начала "заправочного" террора. По собственным наблюдениям эксперта, около 80% станций после атак возобновляют работу. Поэтому, по его словам, ни в одном регионе нет дефицита топлива или роста цен из-за этих атак.

Отдельно Куюн обратил внимание на список киевских АЗС, который появился накануне атак на прошлой неделе. По его словам, список может быть подлинным, поскольку за два дня пострадали три из 18 станций, указанных в нём.

Отдельной проблемой эксперт назвал безопасность людей на АЗС во время воздушных тревог. По его словам, защиты от атак "шахидов" на заправках пока фактически нет, хотя в прифронтовых регионах уже используются защитные сооружения.

"Самый важный вопрос — это безопасность. Во время тревоги автозаправочная станция — явно не лучшее место для пребывания", — подчеркнул Куюн.

Он привел пример временного мобильного укрытия, которое, по его словам, за два дня установили на АЗС ОККО на Одесской трассе. Такие укрытия также есть на UPG на Окружной дороге и на AMIC в Ворзеле. В прифронтовых регионах их уже устанавливают десятками, а впоследствии такие конструкции могут массово появиться и в Киеве.

Напомним, 13 сентября российские войска нанесли удар по АЗС вблизи пункта пропуска на границе с Польшей. В результате атаки загорелись грузовики.

Ранее депутат Киевсовета от фракции "Удар" Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Апостроф" сообщил, что в Киеве могут запретить работу АЗС во время воздушной тревоги.