АЗС у Києві під ударом: водіям розповіли, чи буде дефіцит пального та стрибок цін

Російські війська знову атакували автозаправні станції у Києві після кількох днів затишшя. Ці удари не мають спричинити дефіциту пального чи зростання цін.

Про це у коментарі виданню “РБК-Україна” повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За словами експерта, минулими вихідними російські війська вперше атакували АЗС на заході України — були уражені станції у Житомирській та Рівненській областях. Він не вважає це зміною тактики, яка могла б суттєво вплинути на паливний ринок.

“Там насправді нічого нового не відбувається. Після 300 станцій, які були атаковані на сході країни, це, в принципі, просто розширення цього терору”, — сказав Куюн.

Він зазначив, що після масштабних атак на сході України не виникло дефіциту пального чи зростання цін. Більшість пошкоджених станцій уже відновила роботу. За його словами, з близько 300 атакованих АЗС абсолютна більшість поновила роботу.

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Куюн також не очікує проблем із доставкою пального до Києва через удари по АЗС у центральних і західних областях. Він пояснив, що бензовоз має запас ходу близько 800 км, тоді як відстань зі Львова до Києва становить близько 500 км.

У Києві працюють близько 270 АЗС, а в області — ще 530. Експерт вважає, що цієї кількості достатньо для забезпечення потреб столичного регіону.

Водночас атаки можуть спричинити короткостроковий ажіотажний попит. Водії можуть почати запасатися пальним через побоювання нових ударів. За словами Куюна, певна активізація попиту вже спостерігається на окремих АЗС, але ситуація має стабілізуватися, якщо люди побачать відсутність дефіциту.

“Пального на ринку дуже багато, усіх марок”, — наголосив експерт.

За даними, які наводить Куюн, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв про понад 300 атакованих АЗС від початку “заправочного” терору. За власними спостереженнями експерта, близько 80% станцій після атак відновлюють роботу. Тому, за його словами, в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін через ці атаки.

Окремо Куюн звернув увагу на список київських АЗС, який з’явився напередодні атак минулого тижня. За його словами, список може бути справжнім, оскільки за два дні постраждали три з 18 станцій, які в ньому зазначалися.

Окремою проблемою експерт назвав безпеку людей на АЗС під час повітряних тривог. За його словами, захисту від атак «шахедів» на заправках наразі фактично немає, хоча у прифронтових регіонах уже використовують захисні конструкції.

“Найважливішим питанням є безпека. В тривогу автозаправна станція точно не найкраще місце для перебування”, — наголосив Куюн.

Він навів приклад тимчасового мобільного укриття, яке, за його словами, за два дні встановили на АЗС ОККО на Одеській трасі. Такі укриття також є на UPG на Окружній дорозі та на AMIC у Ворзелі. У прифронтових регіонах їх уже встановлюють десятками, а згодом такі конструкції можуть масово з’явитися і в Києві.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по АЗС поблизу пункту пропуску на кордоні з Польщею. Внаслідок атаки спалахнули вантажівки.

Раніше депутат Київради від фракції “Удар” Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу “Апостроф" повідомив, що в Києві можуть заборонити роботу АЗС під час повітряних тривог.