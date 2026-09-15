Дрони РФ "з конвеєра" б'ють по АЗС Києва: на уламках ЗМІ знайшли дату виробництва

Росія атакує АЗС у Києві безпілотниками, виготовленими зовсім нещодавно. На уламках збитих дронів після однієї з атак виявили маркування з датою виробництва — 28 серпня 2026 року.

Про це повідомило видання “РБК-Україна”.

На місці атакованої АЗС “Укрнафта” в Голосіївському районі Києва журналісти виявили багато уламків ударних безпілотників.

Кореспондентка "РБК-Україна" повідомила, що на території заправки є багато уламків БПЛА, а сама АЗС зазнала пошкоджень. Частина уламків розлетілася на проїжджу частину.

На території АЗС працює поліція, яка фіксує наслідки атаки та руйнування.

Уламок дрона Фото: "РБК-Україна"

На уламках збитих дронів чітко видно маркування, яке вказує на дату їх виробництва — 28.08.2026.

Уранці 15 вересня російський безпілотник влучив у територію АЗС у Голосіївському районі Києва. Спочатку повідомляли про одного постраждалого, згодом їх кількість зросла до шести.

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Також 15 вересня російські безпілотники атакували Київ. Влада повідомила про влучання в АЗС у Дарницькому районі та складські приміщення в Оболонському районі. Унаслідок атаки постраждав щонайменше один чоловік — його госпіталізували у важкому стані.

Російські війська останніми днями атакували автозаправні станції в різних регіонах України. За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, ці удари не спричинили дефіциту пального або зростання цін.

Експерт зазначив, що від початку атак було уражено понад 300 АЗС, але близько 80% із них після пошкоджень відновили роботу. У Києві працюють близько 270 заправок, а в області — ще близько 530.