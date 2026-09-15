Дрони РФ "з конвеєра" б'ють по АЗС Києва: на уламках ЗМІ знайшли дату виробництва
Росія атакує АЗС у Києві безпілотниками, виготовленими зовсім нещодавно. На уламках збитих дронів після однієї з атак виявили маркування з датою виробництва — 28 серпня 2026 року.
Про це повідомило видання “РБК-Україна”.
На місці атакованої АЗС “Укрнафта” в Голосіївському районі Києва журналісти виявили багато уламків ударних безпілотників.
Кореспондентка "РБК-Україна" повідомила, що на території заправки є багато уламків БПЛА, а сама АЗС зазнала пошкоджень. Частина уламків розлетілася на проїжджу частину.
На території АЗС працює поліція, яка фіксує наслідки атаки та руйнування.
На уламках збитих дронів чітко видно маркування, яке вказує на дату їх виробництва — 28.08.2026.
Уранці 15 вересня російський безпілотник влучив у територію АЗС у Голосіївському районі Києва. Спочатку повідомляли про одного постраждалого, згодом їх кількість зросла до шести.
Також 15 вересня російські безпілотники атакували Київ. Влада повідомила про влучання в АЗС у Дарницькому районі та складські приміщення в Оболонському районі. Унаслідок атаки постраждав щонайменше один чоловік — його госпіталізували у важкому стані.
Російські війська останніми днями атакували автозаправні станції в різних регіонах України. За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, ці удари не спричинили дефіциту пального або зростання цін.
Експерт зазначив, що від початку атак було уражено понад 300 АЗС, але близько 80% із них після пошкоджень відновили роботу. У Києві працюють близько 270 заправок, а в області — ще близько 530.