Дроны нон-стоп, ракеты раз в неделю: как РФ перестраивает массированные удары по Украине

Несколько дней относительного затишья в Киеве закончились практически сразу после отъезда американских переговорщиков: в ночь на 8 сентября Россия вновь нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и реактивными дронами. Военные эксперты отмечают, что особенностью атаки стало не рекордное количество целей, а способ их применения — дроны летели небольшими группами, истощая ПВО перед ракетными ударами, а повторять подобные атаки РФ технически может примерно каждую неделю.

Несколько дней относительного затишья в Киеве закончились практически сразу после завершения визита американских переговорщиков.

В ночь на 8 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические и противокорабельные ракеты, крылатые ракеты Х-101 и более полутора сотен беспилотников. Основными направлениями удара стали Киев, Киевская и Одесская области, однако взрывы, разрушения и пострадавших фиксировали и в других регионах.

По данным Военно-воздушных сил, Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23, 32 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, а также 166 ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Более половины ударных беспилотников были реактивными. По состоянию на 8:30 силы ПВО сбили или подавили 175 воздушных целей: две баллистические и противокорабельные ракеты, 31 крылатую ракету и 142 беспилотника. Попадания ракет и ударных БПЛА зафиксировали в 29 точках, еще в девяти упали обломки сбитых целей.

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Больше всего от ночного удара пострадал Киев. По состоянию на утро было известно о двух погибших в Соломенском районе и 16 раненых. Последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Подольском и Соломенском районах столицы. Повреждены как минимум 14 многоэтажных домов, общежитие, школа, поликлиника, супермаркет, АЗС, складские помещения и 25 автомобилей. Из-за длительной воздушной тревоги и ограничений движения метро утром в столице возникли серьезные проблемы с транспортом. О первых последствиях удара по Киеву Фокус сообщал еще ночью.

Под ударом оказалась и Одесская область. В пригороде Одессы в результате российской атаки был поврежден рынок "7-й километр". Трое человек получили травмы, были разрушены магазины и местный ресторан. В Харьковской области реактивные дроны поразили жилые дома в двух районах Харькова, также сообщалось о пострадавших.

В Сумской области российские беспилотники атаковали пассажирский поезд "Киев — Сумы". После предупреждения мониторинговой команды "Укрзализныци" поезд своевременно остановили, пассажиров, поездную и локомотивную бригады эвакуировали. Уже после этого поезд атаковали два дрона, поэтому обошлось без пострадавших. В Днепре россияне также нанесли удар, в результате которого возник пожар, а в области в течение ночи силы ПВО сбили десять вражеских БПЛА. В Запорожской области в течение суток в результате российских ударов ранения получили 12 человек.

Меньше дронов, но более продолжительная атака: как РФ могла изматывать украинскую ПВО

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Фокусу называет удар 8 сентября в целом типичной для России комбинированной атакой, в ходе которой одновременно применялись различные по характеристикам средства поражения. Отдельную проблему традиционно представляла баллистика, тогда как с дозвуковыми крылатыми ракетами украинская ПВО справилась значительно лучше.

"Мы видим, что, несмотря на серьезный дефицит именно в области перехвата сложных ракет — баллистических, аэробаллистических, гиперзвуковых, — дозвуковые ракеты перехватываются достаточно хорошо. Перехват 31 ракеты — это достаточно высокий показатель. С этим у нас пока более-менее", — объясняет Коваленко.

Но самой заметной особенностью ночного удара стала использование дронов. Россия задействовала 166 беспилотников — значительно меньше, чем во время предыдущих масштабных налетов, когда их количество достигало нескольких сотен.

Коваленко связывает это с постепенным переходом РФ на реактивные дроны-камикадзе. Их производство требует больше ресурсов, поэтому России пока сложно одновременно наращивать реактивную составляющую и сохранять прежние объемы запусков.

"Переход на реактивные дроны-камикадзе все же требует совершенно иных энергетических и финансовых затрат на производство. Их пытаются производить в таком же количестве, как и поршневые, и даже больше. Но по времени они не всегда успевают это сделать", — говорит эксперт.

При этом меньшее количество дронов вовсе не означает меньшую опасность. По оценке Коваленко, средний уровень их перехвата сейчас составляет около 85 %, а среди тех, которые прорываются через ПВО, значительную часть составляют именно реактивные аппараты. Еще более сложной целью он называет дроны-ракеты "Бандероль".

"Бандероли вообще очень коварны. Их гораздо сложнее перехватить", — отмечает он.

Дроны летят непрерывно, мы тратим на них средства перехвата, а затем прилетают ракеты, когда часть ракет для ЗРК уже израсходована. То есть это может быть расчет именно на истощение. Олег Жданов

Военный эксперт Олег Жданов обращает внимание еще на одну деталь этой атаки: россияне не пытались одновременно направить на Киев большое количество беспилотников. Вместо этого они в течение длительного времени запускали их небольшими группами.

"Не было столь массового появления дронов. В определенный период они летели постоянно, один за другим, небольшими группами — от двух до пяти дронов. Но чтобы, как раньше, 10–15 дронов одновременно нападали на Киев с разных сторон, такого не было", — рассказывает Жданов Фокусу.

По его мнению, такая тактика могла быть рассчитана именно на постепенное истощение украинской противовоздушной обороны. Реактивные беспилотники из-за скорости и высоты полета представляют большую сложность для мобильных огневых групп, поэтому для их перехвата в ряде случаев приходится задействовать зенитные ракетные комплексы.

"У мобильной группы есть свои ограничения. Если речь идет о Gepard — то это примерно до четырех километров по высоте. Пулеметы — еще меньше. Поэтому против реактивных дронов мы вынуждены использовать уже зенитные ракетные комплексы. И они, видимо, решили, что постоянное обстреливание нашей ПВО изматывает ее больше, чем один массированный налет", — объясняет Жданов.

То есть вместо одного короткого и очень интенсивного налета Россия может растягивать атаку дронов во времени, вынуждая украинскую ПВО постоянно работать и расходовать боекомплект. После этого уже вступает в действие ракетная составляющая.

"Дроны летят непрерывно, мы тратим на них средства перехвата, а затем прилетают ракеты, когда часть ракет для ЗРК уже израсходована. То есть это может быть расчет именно на истощение", — отмечает эксперт.

Отдельно Жданов обращает внимание на отсутствие в ходе этого удара морской составляющей с ракетами "Калибр". По его мнению, проблема для РФ заключается не в отсутствии самих ракет, а прежде всего в возможностях их носителей.

"У них есть "Калибры". Наша разведка говорила о значительных запасах. Но вопрос в пусковых установках. Предыдущие удары "Калибрами" они наносили, в частности, с ракетного катера, а там всего четыре пусковые установки. Возможно, они просто опасаются выводить его в море, потому что сейчас в Черном море для остатков российского Черноморского флота ситуация довольно сложная", — говорит он.

Если говорить об имеющихся у них объемах производства, то они могут каждую неделю обеспечивать такой комбинированный обстрел. Александр Коваленко

Еженедельные удары: что на самом деле стоит за угрозой Путина

И Коваленко, и Жданов сходятся во мнении, что у России действительно есть возможность примерно раз в неделю накапливать ресурсы для нового комбинированного удара. Однако ничего принципиально нового в такой частоте нет — примерно столько времени РФ и раньше требовалось для формирования очередного боекомплекта.

По оценке Коваленко, состав атак при этом может постоянно меняться в зависимости от того, какие ракеты Россия успела произвести и какие носители на данный момент готовы к применению.

"Где-то не будет какой-то определенной номенклатуры. Например, не каждый обстрел будет с использованием компонента 3М14 "Калибр", где-то будут появляться другие типы ракет, где-то будут применять баллистику, где-то заменять ее аэробаллистикой. Но если говорить о тех объемах производства, которые у них есть, они могут каждую неделю обеспечивать такой комбинированный обстрел. Не массированный — не 100–150 ракет, — но в пределах 50–60 они обеспечить могут", — говорит эксперт.

По его оценке, в течение недели РФ способна производить примерно 20–30 баллистических ракет 9М723, около 20 Х-101 и еще 15–20 "Калибров". Однако возможности их применения зависят и от состояния носителей: стратегические бомбардировщики Ту-95 нуждаются в техническом обслуживании после полетов, а количество носителей "Калибров" в Черном море ограничено.

"У каждого есть свои моменты, которые не позволяют максимально масштабировать все удары одновременно. А так, в принципе, каждую неделю они могут это делать. Но, с другой стороны, а что раньше было не так? В среднем у них и раньше неделя — полторы уходила на формирование боекомплекта", — отмечает Коваленко.

Все эти налеты фактически происходят в одностороннем порядке. И тогда становится понятно, почему Путин не соглашается на мирные соглашения. Олег Жданов

Жданов также считает, что еженедельный темп вполне возможен. При этом, по его мнению, Россия способна проводить атаки с использованием дронов практически непрерывно.

"Фактически у них есть такая возможность. Причем они могут наносить атаки реактивными дронами в режиме нон-стоп и раз в неделю собирать ракеты для такого комбинированного удара. К сожалению, это так", — говорит он.

Поэтому угроза Путина наносить подобные удары каждую неделю, по сути, лишь озвучивает то, что российские войска технически могли делать и раньше.

В то же время Жданов связывает готовность Кремля продолжать подобные атаки и с политической позицией Москвы после очередных переговоров.

"Все эти набеги фактически происходят в одностороннем порядке. И тогда становится понятно, почему Путин не соглашается на мирные договоренности. Он оседлал эту лошадь под названием "победа", скачет на ней с шашкой наперевес и всем рассказывает, что завтра победит и положит конец войне своей победой. Поэтому они и используют эту ситуацию", — подытожил Жданов.

Важно, что атаки на Киев не прекратились и после окончания ночного обстрела. Днем 8 сентября российский реактивный дрон "Шахед" поразил здание, в котором расположены офисы телеканалов "Мы — Украина" и "Мы — Украина+". По словам журналистов, дрон проник в центральный вход, часть здания была разрушена, а ньюзрум на втором этаже фактически уничтожен. Предварительно пострадали как минимум пять человек, находившихся внутри. О последствиях этого удара писал Фокус.