Дешевле ракеты, сложнее для ПВО: на что способны новые "Герани" и "Филин"

С конца лета 2026 года в небе над Украиной были зафиксированы новые средства поражения РФ — ударные дроны "Герань-5 К5-К" и крылатые ракеты "Филин". Они отличаются скоростью, дальностью и системами навигации. Фокус выяснил, как их появление может изменить российские атаки и справится ли ПВО с новыми вызовами.

Новую модификацию реактивных беспилотников "Герань-5" заметили менее месяца назад, сообщил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов 22 октября. Дрон оснащен оптической системой навигации, отличается большей скоростью, дальностью и высотой полета. Представители Сил обороны уточнили, что на борту "Герань-5 К5-К" установлена оптическая система навигации "Сусанин", которая ориентируется в пространстве без сигналов GPS/GLONASS и радиомаяков. Устройство может лететь автономно без навигационных сигналов, и его сравнили с ракетой Х-101 РФ, которая в полете сверяет маршрут с эталонным изображением поверхности. Впрочем, средства ПВО сбивают даже модифицированный дрон — военные опубликовали искореженные обломки и почти целый корпус.

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Между тем Главное управление разведки Минобороны сообщило о новой крылатой ракете "Филин", которую впервые заметили в августе 2026 года: длина 3,5 м, размах крыльев 3 м. Ракета создана из композитных материалов с помощью технологии 3D-печати, поэтому она дешевле аналогов. Кроме того, она способна разгоняться до скорости 800 км/ч, дальность — до 1200 км, вес боевой части — 50–100 кг. Система навигации — 16-канальная "Комета" российского производства и инерциальная система навигации китайского производства.

Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Изменится ли тактика ударов РФ по Украине после появления дронов "Герань-5 К5-К" и ракет "Филин"? Какую роль играет оптическая навигация в БПЛА и композитные материалы ракеты? Какие средства ПВО могут противодействовать таким средствам поражения и могут ли с ними работать мобильные огневые группы и дроны-перехватчики? На вопросы Фокуса ответил военный эксперт Павел Нарожный.

Особенности крылатой ракеты "Филин" РФ

До появления ракеты "Филин" РФ использовала похожее средство поражения — ракету-дрон "Бандероль". Особенность нового средства поражения — композитные материалы, поэтому она малозаметна для радаров. В то же время ракета содержит металлические материалы, поэтому будет "светиться на радаре".

"Ракета "Филин" не является "стелс", но она менее заметна. Если она будет лететь где-то на небольшой высоте, то есть вероятность, что мы можем её даже не заметить, но это маловероятно", — говорит Фокусу Нарожный.

Ракета использует инерциальную систему навигации — то есть маршрут задается при старте, и боевой блок движется к цели. У этой системы есть недостаток — "Филин" не может двигаться на сверхнизких высотах: например, на высоте 3 метра — это "практически невозможно", поскольку аппарат врежется в столб, куст или дерево, и полёт закончится.

Основная опасность, исходящая от ракеты "Филин", заключается в её массовом производстве, поскольку по своим параметрам она близка к хорошо известной "Бандероле". На этих новых ракетах установлены реактивные двигатели R500 ООО "Рейнольдс" — это, похоже, российская компания. С другой стороны, на реактивных дронах установлены китайские двигатели: то есть речь может идти о российской локализации китайских двигателей.

"Если это так, если они наладят массовое производство реактивных двигателей, это станет для нас серьёзной угрозой. Потому что при наличии крупного собственного производства — всё это полетит на нас", — пояснил эксперт.

Почему опасны дроны "Герань-5 К5-К"

Модифицированный дрон "Герань-5" оснащен оптической системой навигации, которая позволяет ориентироваться без сигналов GPS/GLONASS. Она сопоставляет изображение земной поверхности с эталонными данными и по характерным объектам определяет положение беспилотника. Это снижает зависимость дрона от спутниковой навигации и затрудняет противодействие средствами РЭБ, которые подавляют или подменяют её сигналы.

"Она может в режиме реального времени теоретически обнаруживать какие-либо препятствия (например, дирижабль в воздухе) и будет их облетать. И поэтому такая ракета может лететь на сверхнизких высотах (речь идет о высоте 20–30 метров, на которой она реально может лететь и обходить препятствия). На такой высоте радар уловит её на очень небольшом расстоянии. Таким образом, сбить её будет очень сложно", — пояснил Нарожный.

Впрочем, у указанной системы на "Герань-5К" есть и "минусы". Она основана на спутниковых картах, то есть российские спутники должны постоянно сканировать местность, чтобы затем заложить маршрут в ракету. Помимо спутников, требуются большие вычислительные мощности, чтобы средство поражения могло достичь цели.

"Для этого РФ нужны спутники и огромные мощности. С технологической точки зрения это очень непросто, но теоретически они могут это сделать", — добавил эксперт.

Какие средства ПВО сбивают "Герань-5К" и "Филин"

Самолеты ДРЛВ — для обнаружения

Украина имеет возможность противодействовать дронам "Герань-5К К5-К", подчеркнул эксперт. Если речь идет о целях на сверхнизких высотах, то их видит самолет дальней радиолокационной разведки. Павел Нарожный напомнил, что Швеция обещала предоставить Украине один или два таких самолета: официально не было информации, работают ли они уже.

"Но есть и хорошая новость. Даже если она будет лететь на таких сверхнизких высотах, если в воздухе в этот момент будет находиться самолет ДРЛС (дальней радиолокационной разведки), то даже с большого расстояния он её увидит. С таких самолетов мы увидим такую ракету, но все равно это дополнительный риск", — пояснил он.

Самолеты ДРЛВ помогут системе ПВО обнаружить "Герань-5К", если дрон будет лететь низко. С другой стороны, ракета "Филин" летит так же, как "Бандероль" — на высоте нескольких километров (хотя может и ниже). Но у этого средства поражения есть инерциальная и спутниковая навигация, поэтому его можно сбить с курса имеющимися средствами противовоздушной обороны. Воздушные силы располагают такими средствами, и об этом говорится в отчетах Воздушных сил: когда там указано "сбит, подавлен", значит, работала РЭБ.

"Преимущество "Герани" в том, что она может лететь низко, и мы увидим её позже, но благодаря РЛС всё же увидим. На спутниковую систему ракеты "Филин" мы можем воздействовать: передавать ложные сигналы GPS или просто глушить их, чтобы они были недоступны для ракеты", — сказал эксперт.

Как сбивать новейшие дроны и ракеты РФ

"Герань-5" движется со скоростью 500–600 км/ч (пиковая скорость), а "Филин" — около 800 км/ч. На таких скоростях мобильные огневые группы с пулеметами не могут сбивать цели: "это разве что счастливый случай". Что касается дронов-перехватчиков, Нарожный уточнил, что теоретически аппараты с роторным двигателем могут догнать цель на высоте 4–5 км. Дрон можно, например, поднять на вертолете и запустить по цели. С другой стороны, на такой высоте воздух разрежен, и роторному двигателю там труднее работать.

"Остаются такие средства, как ЗРК, малая авиация, тактическая авиация (F-16, МиГ-29 и т. д.). Это довольно сильно сужает перечень средств для сбивания", — подытожил Нарожный.

Основная опасность, исходящая от модифицированных "Гераней", заключается в полётах на сверхнизких высотах благодаря оптической системе, подчеркнул эксперт. Между тем "Филин" — всё же знакомая система, которую умеют сбивать.

"Появление новых средств принципиально не меняет концепцию, но новая система навигации в "Герань-5К" действительно меняет ситуацию, поскольку позволяет приближаться к средствам ПВО, и их технически сложнее сбить. Что касается ракеты "Филини" — если они наладят массовое производство собственных реактивных двигателей (вместо китайских), это станет для нас серьезной угрозой", — подытожил эксперт.

Отметим, что Фокус опросил экспертов о российских спутниках "Рассвет", которые ВС РФ могут использовать для управления "Шахедами". Выяснилось, что Украина может противодействовать системам запуска, нанося удары по заводам по производству ракет "Союз".

Напоминаем, что в сентябре директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал об испытаниях нового средства поражения РФ: речь шла о ракете "Искандер" увеличенной дальности.