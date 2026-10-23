Дешевше за ракету, складніше для ППО: що можуть нові "Герані" та "Філін"

З кінця літа 2026 року в небі над Україною зафіксували нові засоби ураження РФ — ударні дрони "Герань-5 К5-К" та крилаті ракети "Філін". Вони відрізняються швидкістю, дальністю та системами навігації. Фокус з'ясував, як їхня поява може змінити російські атаки та чи впорається ППО з новими викликами.

Нову модифікацію реактивних безпілотників "Герань-5" помітили менш як місяць тому, повідомив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов 22 жовтня. Дрон має оптичну систему навігації, більшу швидкість, дальність, висоту. Представники Сил оборони уточнили, що на борту "Герань-5 К5-К" стоїть оптична система навігації "Сусанин", яка орієнтується у просторі без сигналів GPS/GLONASS та радіомаяків. Пристрій може летіти автономно без сигналів навігації і його порівняли з ракетою Х-101 РФ, яка в польоті звіряє маршрут з еталонним зображенням поверхні. Втім, засоби ППО збивають навіть модифікований дрон — військові опублікували покручені уламки та майже цілий корпус.

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Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони розповіло про нову крилату ракету "Філін", яку вперше помітили у серпні 2026 року: довжина 3,5 м, розмах крил 3 м. Ракета створена з композитних матеріалів за допомогою технології 3D-друку, тому дешевша, ніж аналоги. Крім того, вона здатна розганятись до швидкості 800 км/год, дальність — до 1200 км, вага бойової частини — 50-100 кг. Система навігації — 16-канальна "Комета" російського виробництва та інерційна система навігації китайського виробництва.

Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Чи зміниться тактика ударів РФ по Україні після появи дронів "Герань-5 К5-К" та ракет "Філін"? Яку роль відіграє оптична навігація у БПЛА та композитні матеріали ракети? Які засоби ППО можуть протидіяти таким засобам ураження та чи можуть з ними працювати мобільні вогневі групи та дрони перехоплювачі? На питання Фокусу відповів військовий експерт Павло Нарожний.

Особливості крилатої ракети "Філін" РФ

Перед появою ракети "Філін" РФ використовувала схожий засіб ураження — це ракета-дрон "Бандероль". Особливість нового засобу ураження — композитні матеріали, тому вона малопомітна для радарів. Водночас, ракета містить металеві матеріали, тому буде "світитись на радарі".

"Ракета "Філін" не "стелс", але вона менше помітна. Якщо вона буде йти десь на якійсь невеличкій висоті, то є ймовірність, що ми можемо її навіть і не помітити, але це малоймовірно", — каже Фокусу Нарожний.

Ракета використовує інерційну систему навігації — тобто маршрут закладається при старті і засіб ураження рухається до цілі. Ця система має недолік — "Філін" не може рухатись на наднизьких висотах: наприклад, на 3 метрах — це "практично нереально", оскільки апарат вріжеться у стовп, кущ чи дерево і політ закінчиться.

Основна небезпека від ракети "Філін" — це масове виробництво, оскільки за параметрами вона близька до знайомої "Бандеролі". На цих нових ракетах стоять реактивні двигуни R500 ТОВ "Рейнольдс" — це наче російська компанія. З іншого боку, на реактивних дронах стоять китайські двигуни: тобто може іти мова про російську локалізацію китайських двигунів.

"Якщо це так, якщо вони локалізують масове виробництво реактивних двигунів, це для нас велика загроза. Тому що велика кількість масового власного виробництва — це все полетить по нас", — пояснив експерт.

Чому небезпечні дрони "Герань-5 К5-К"

Модифікований дрон "Герань-5" оснащений оптичною системою навігації, яка дозволяє орієнтуватися без сигналів GPS/GLONASS. Вона зіставляє зображення земної поверхні з еталонними даними та за характерними об'єктами визначає положення безпілотника. Це зменшує залежність дрона від супутникової навігації та ускладнює протидію засобами РЕБ, які глушать або підміняють її сигнали.

"Вона може в режимі реального часу теоретично бачити якісь перешкоди (наприклад, дирижабль у повітрі) і буде їх облітати. І тому така ракета може йти на наднизьких висотах (мова йде про висоту 20–30 метрів, на якій вона реально може летіти й проходити перешкоди). На такій висоті радар її побачить на дуже маленькій відстані. Таким чином її збити буде дуже важко", — пояснив Нарожний.

Втім, вказана система на "Герань-5К" має "мінуси". Вона базується на супутникових картах, тобто російські супутники повинні постійно сканувати місцевість, щоб потім закласти маршрут в ракету. Окрім супутників, потрібні великі обчислювальні потужності, щоб засіб ураження міг дістатись до цілі.

"Для цього РФ потрібні супутники, і величезні потужності. Це дуже непросто з технологічної точки зору, але теоретично вони можуть це робити", — додав експерт.

Які засоби ППО збивають "Герань-5К" та "Філін"

Літаки ДРЛВ — для виявлення

Україна має можливість протидіяти дронам "Герань-5К К5-К", наголосив експерт. Якщо ідеться про цілі на наднизьких висотах, то їх бачить літак дальньої радіолокаційної розвідки. Павло Нарожний нагадав, що Швеція обіцяла надати Україні один чи два таких літаки: офіційно не було інформації, чи вони вже працюють.

"Але є і хороша новина. Навіть якщо вона буде йти на таких наднизьких висотах, якщо в повітрі в цей момент буде знаходитися літак ДРЛС (дальньої радіолокаційної розвідки), то навіть з великої відстані він її побачить. З таких літаків таку ракету ми побачимо, але все одно це додатковий ризик", — пояснив він.

Літаки ДРЛВ допоможуть системі ППО виявити "Герань-5К", якщо дрон летітиме низько. З іншого боку, ракета "Філін" летить так само як "Бандероль" — на висоті кілька кілометрів (хоч може і нижче). Але у цього засобу ураження є навігація інерційна та супутникова, тому її можна збивати з курсу існуючими засобами протиповітряної оборони. Повітряні сили мають такі засоби, і про це говорять звіти Повітряних сил: коли там вказано "збито, подавлено", то працював РЕБ.

"У "Герані" перевага в тому, що вона може летіти низько і ми її побачимо пізніше, але завдяки ДРЛС побачимо. На супутникову систему у ракети "Філін" ми можемо впливати: передавати фальшиві сигнали GPS або просто глушити їх, щоб вони були недоступні для ракети", — сказав експерт.

Як збивати новітні дрони та ракети РФ

"Герань-5" рухається на швидкості 500-600 км/год (пікова швидкість), а "Філін" — близько 800 км/год. На таких швидкостях мобільні вогневі групи з кулеметами не можуть збивати цілі: "це хіба що щасливий випадок". Щодо дронів-перехоплювачів Нарожний уточнив, що теоретично апарати з роторним двигуном можуть наздогнати ціль на висоті 4-5 км. Дрон можна, наприклад, підняти на вертольоті та запустити по цілі. З іншого боку, на такій висоті розріджене повітря і роторному двигуну там важче працювати.

"Залишаються такі засоби, як ЗРК, мала авіація, тактична авіація (F-16, МіГ-29 тощо). Це доволі сильно звужує перелік засобів для збиття", — підсумував Нарожний.

Основна небезпека від модифікованих "Гераней" — це польоти на наднизьких висотах завдяки оптичній системі, наголосив експерт. Тим часом "Філін" — все ж знайома система, яку відомо як збивати.

"Поява нових засобів принципово концепцію не змінює, але нова система навігації в "Герань-5К" дійсно змінює ситуацію, бо дозволяє підбиратися ближче до засобів ППО і їх технічно важче збивати. Щодо ракети "Філіні" — якщо вони локалізують масове виробництво власних реактивних двигунів (замість китайських), це стане для нас великою загрозою", — підсумував експерт.

Зазначимо, Фокус розпитав експертів про російські супутники "Рассвет", які ЗС РФ може використати для керування "Шахедами". З'ясувалось, що Україна може протидіяти системам запуску, б'ючи по заводах з виробництва ракет "Союз".

Нагадуємо, у вересні директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський розповів про випробування нового засобу ураження РФ: ішлося про ракету "Іскандер" більшої дальності.