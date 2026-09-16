Росія завершує випробування нової балістики: експерт попередив про ризики для Європи

Наразі Росія на завершальному етапі випробовує нову балістичну ракету, яка може бути маневренішою за "Іскандер" і долати до 800 кілометрів. Така дальність, за оцінкою експерта, створює ризики не лише для України, а й для Європи.

Росія перебуває на завершальному етапі випробувань нової балістичної ракети, дальність якої може сягати 800 кілометрів. Про нову російську розробку в коментарі УНІАН розповів директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський. За його словами, ракета може бути маневровнішою за наявні зразки, а створювали її з розрахунком на прорив протиракетної оборони.

Порівнюючи новинку з "Іскандером", експерт звернув увагу, що росіяни й раніше вдосконалювали маневровість своїх ракет, а також додавали інші способи ускладнити перехоплення, зокрема відстріл хибних цілей і засоби РЕБ. Крім того, Москва отримала величезний досвід застосування балістики в Україні, де працюють європейські та американські системи ППО. Маневрування справді може заважати збиттю, адже класичну балістичну ракету перехоплюють у розрахунковій точці на кінцевій ділянці траєкторії.

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Проте головну небезпеку Храпчинський бачить у дальності. Збільшуючи радіус ураження, Росія прагне бити по районах, де бракує протиракетного захисту, а також відвести пускові установки подалі. Кремль, на думку експерта, розуміє, що Україна рано чи пізно матиме власну балістику для ударів по таких комплексах. Натомість досвід протидії "Іскандерам" доводить, що з маневровими цілями українська ППО впоратися здатна.

Щодо можливого здешевлення ракети експерт зазначив, що нині до зниження вартості зброї прагнуть усі виробники, зокрема й США, які працюють над дешевшими перехоплювачами PAC-3 та THAAD. Після того як Росія вийшла з угод про обмеження таких ракет, балістичні програми нарощують також Іран і Північна Корея. Британія ж створює для України балістичну ракету, ціна якої має не перевищувати 500 тисяч доларів.

За словами Храпчинського, дальність у 800 кілометрів загрожує й Європі, зокрема Сувальському коридору. Втім, точніше оцінити радіус і тактику застосування можна буде, коли стане відомо, чи ракета матиме наземну, чи корабельну пускову установку.

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Також повідомлялося, що українські сили знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", розташований понад за 100 кілометрів від державного кордону.