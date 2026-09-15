Новітня зброя для Су-57: РФ розкрила характеристики "Ковра" і "Монохрома" (фото)

Росія на оборонній виставці EIAS 2026 в Ель-Аламейні показала нові авіаційні боєприпаси С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром", які вже використовувалися у війні проти України. Представник "Рособоронекспорту" розкрив низку їхніх характеристик.

Про це повідомило видання European Defence Review у матеріалі від 14 вересня.

За даними видання, чотири авіаційні засоби ураження перебували на статичній експозиції поруч із експортною версією винищувача Су-57Е, а до цього літак демонстрував свої можливості в повітрі.

С-71К, відомий як “Ковер”, представник “Рособоронекспорту” описав як багаторазовий крилатий боєприпас із парашутом для посадки. Через свої розміри він може переноситися лише на зовнішній підвісці. Це означає, що Су-57 втрачає переваги малопомітності.

Боєприпас оснащений інерціальною навігаційною системою та турбореактивним двигуном R500. Його бойова частина становить 250 кг. EDR зазначає, що С-71К уже застосовувався Су-57Е проти України, а за даними української розвідки, перше бойове використання відбулося наприкінці 2025 року.

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На виставці також показали два С-71М “Монохром”. У EDR їх описують як малопомітні авіаційні засоби, які поєднують можливості малопомітних крилатих ракет і баражувальних боєприпасів та призначені для одноразової атаки.

С-71М "Монохром" представили на виставці в Ель-Аламейні у вересні 2026 року. Фото: European Defence Review

“Версія 1” С-71М має бойову частину масою 70 кг і максимальну дальність 500 км. Її електрооптична головка самонаведення використовує автоматизоване виявлення та визначення цілі зі штучним підсиленням.

Російське Міноборони також нещодавно опублікувало зображення автономного авіаційного ударного дрона С-71М, встановленого на пусковій установці АКУ-68У на Су-57 під час випробувань. “Версія 2” має менші розміри та оснащена 5-кілограмовою багатоцільовою протитанковою, уламковою та запалювальною бойовою частиною.

На фото може бути представлений один із варіантів С-71М "Монохром" Фото: Defence Express

Defence Express також звернув увагу на інші заявлені характеристики С-71К. Видання зазначає, що росіяни заявляють можливість багаторазового використання боєприпасу завдяки посадочному парашуту, однак спосіб реалізації цієї можливості залишається незрозумілим.

Крім того, Defence Express окремо зазначає, що російська сторона фактично визнає можливість застосування С-71К лише із зовнішньої підвіски Су-57. Це ставить питання про доцільність використання такого боєприпасу з літаком, однією з ключових особливостей якого є малопомітність.

За даними EDR, представник “Рособоронекспорту” заявив, що всі чотири представлені на виставці засоби ураження вже використовуються в бойових діях. Четвертим зразком був “Експортний Бандероль” або “Дань-Т” із бойовою частиною масою 130 кг.

Що відомо про ракету “Монохром”

С-71М “Монохром” — російський повітряний боєприпас, який розробляють для застосування з винищувача Су-57. Він входить до сімейства С-71 разом із С-71К “Ковер”. Якщо “Ковер” призначений для ударів по стаціонарних цілях за відомими координатами, то “Монохром” має бути більш автономним і самостійно шукати цілі.

Боєприпас оснащують системою візуального самонаведення, яка має дозволяти йому самостійно знаходити та розпізнавати цілі й ухвалювати рішення щодо їх ураження. Ці характеристики пов’язують із патентом російської Об’єднаної авіабудівної корпорації від 2024 року.

“Монохром” має складне крило, V-подібне хвостове оперення та компактний турбореактивний двигун. Водночас частина його характеристик досі не підтверджена.

Нагадаємо, у серпні ГУР повідомило, що в російській авіаційній ракеті С-71 “Монохром” виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson Orin, який може використовуватися для роботи технологій штучного інтелекту. Загалом українські фахівці ідентифікували 35 іноземних електронних компонентів у зразках російської зброї.

2 квітня військовий експерт розповів, як удари ЗСУ поступово завдають шкоди ракетній галузі РФ. За його словами, українські атаки спрямовані, зокрема, на підприємства, що виробляють мікроелектроніку, паливо та вибухові речовини.

Раніше, у серпні 2025 року, стало відомо про нову ракету-дрон ЗС РФ, яку російські військові застосували для удару по Миколаєву. У цьому засобі ураження помітили схожість одразу з трьома українськими розробками.