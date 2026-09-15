Новейшее оружее для Су-57: РФ раскрыла характеристики "Ковра" и "Монохрома" (фото)

Россия на оборонной выставке EIAS 2026 в Эль-Аламейне продемонстрировала новые авиационные боеприпасы С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", которые уже применялись в войне против Украины. Представитель "Рособоронэкспорта" раскрыл ряд их характеристик.

Об этом сообщило издание European Defence Review в материале от 14 сентября.

По данным издания, четыре авиационных средства поражения находились на статической экспозиции рядом с экспортной версией истребителя Су-57Е, а до этого самолёт демонстрировал свои возможности в воздухе.

С-71К, известный как "Ковер", был описан представителем "Рособоронэкспорта" как многоразовый крылатый боеприпас с парашютом для посадки. Из-за своих размеров он может перевозиться только на внешней подвеске. Это означает, что Су-57 теряет преимущества малозаметности.

Боеприпас оснащен инерциальной навигационной системой и турбореактивным двигателем R500. Его боевая часть составляет 250 кг. EDR отмечает, что С-71К уже применялся Су-57Е против Украины, а по данным украинской разведки, первое боевое применение произошло в конце 2025 года.

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На выставке также были представлены два С-71М "Монохром". В EDR их описывают как малозаметные авиационные средства, сочетающие в себе возможности малозаметных крылатых ракет и баражирующих боеприпасов и предназначенные для одноразовой атаки.

С-71М "Монохром" был представлен на выставке в Эль-Аламейне в сентябре 2026 года. Фото: European Defence Review

"Версия 1" С-71М имеет боевую часть массой 70 кг и максимальную дальность 500 км. Её электрооптическая головка самонаведения использует автоматическое обнаружение и определение цели с искусственным усилением.

Российское Минобороны также недавно опубликовало изображение автономного авиационного ударного дрона С-71М, установленного на пусковой установке АКУ-68У на Су-57 во время испытаний. "Версия 2" имеет меньшие размеры и оснащена 5-килограммовой многоцелевой противотанковой, осколочной и зажигательной боевой частью.

На фотографии может быть изображен один из вариантов С-71М "Монохром" Фото: Defence Express

Defence Express также обратил внимание на другие заявленные характеристики С-71К. Издание отмечает, что россияне заявляют о возможности многократного использования боеприпаса благодаря посадочному парашюту, однако способ реализации этой возможности остается неясным.

Кроме того, Defence Express отдельно отмечает, что российская сторона фактически признает возможность применения С-71К только с внешней подвески Су-57. Это ставит вопрос о целесообразности использования такого боеприпаса с самолетом, одной из ключевых особенностей которого является малозаметность.

По данным EDR, представитель "Рособоронэкспорта" заявил, что все четыре представленных на выставке средства поражения уже используются в боевых действиях. Четвертым образцом был "Экспортный Бандероль" или "Дань-Т" с боевой частью массой 130 кг.

Что известно о ракете "Монохром"

С-71М "Монохром" — российский авиационный боеприпас, разрабатываемый для применения с истребителя Су-57. Он входит в семейство С-71 наряду с С-71К "Ковер". Если "Ковер" предназначен для нанесения ударов по стационарным целям по известным координатам, то "Монохром" должен быть более автономным и самостоятельно искать цели.

Боеприпас оснащается системой визуального самонаведения, которая должна позволять ему самостоятельно находить и распознавать цели, а также принимать решения об их поражении. Эти характеристики связывают с патентом российской Объединённой авиастроительной корпорации от 2024 года.

"Монохром" имеет сложное крыло, V-образное хвостовое оперение и компактный турбореактивный двигатель. В то же время часть его характеристик до сих пор не подтверждена.

Напомним, в августе ГУР сообщило, что в российской авиационной ракете С-71 "Монохром" обнаружили микрокомпьютер Nvidia Jetson Orin, который может использоваться для работы технологий искусственного интеллекта. Всего украинские специалисты идентифицировали 35 иностранных электронных компонентов в образцах российского оружия.

2 апреля военный эксперт рассказал, как удары ВСУ постепенно наносят ущерб ракетной отрасли РФ. По его словам, украинские атаки направлены, в частности, на предприятия, производящие микроэлектронику, топливо и взрывчатые вещества.

Ранее, в августе 2025 года, стало известно о новой ракете-дроне ВС РФ, которую российские военные применили для нанесения удара по Николаеву. В этом средстве поражения заметили сходство сразу с тремя украинскими разработками.