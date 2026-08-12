ИИ в российской ракете: ГУР обнаружило в "Монохроме" американский компьютер Nvidia

В новой российской крылатой авиационной ракете С-71 "Монохром" обнаружили микрокомпьютер Nvidia Jetson Orin, который может обеспечивать работу технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Специалисты ГУР обнаружили компьютерный модуль в ходе исследования российского вооружения.

Новые данные были опубликованы в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions. Всего было идентифицировано 35 электронных компонентов в образцах оружия, которое использовала Россия.

Среди них также есть компоненты пассивной радиолокационной головки для БПЛА "Герань-2", китайская камера Honpho TS130C-01 с реактивного БПЛА "Герань-4" и компоненты активной головки самонаведения ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Специалисты ГУР совместно с научно-исследовательскими учреждениями Украины продолжают устанавливать происхождение электронных компонентов российского оружия. Эти данные используются для выявления иностранных технологий, которые могут попадать в Россию, и усиления мер по блокированию их поставок.

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В ГУР отметили, что Россия до сих пор не способна полностью заменить иностранные высокотехнологичные компоненты собственными аналогами. Обнаружение Nvidia Jetson в новой ракете, по данным разведки, свидетельствует о необходимости усиления санкционного давления.

Что известно о ракете "Монохром"

С-71М "Монохром" — российский авиационный боеприпас, разрабатываемый для применения с истребителем Су-57. Его относят к семейству С-71, в которое также входит С-71К "Ковьор". По данным Defense Express, "Ковьор" предназначен для поражения стационарных целей по известным координатам, тогда как "Монохром" должен быть более автономным и самостоятельно искать цели.

"Монохром" оснащается системой визуального самонаведения. Она должна позволять боеприпасу автономно искать, распознавать цели и принимать решения об их поражении без непосредственного участия оператора. Эту информацию связывают с патентом российской Объединённой авиастроительной корпорации от 2024 года.

"Монохром" имеет сложное крыло, V-образное хвостовое оперение и компактный турбореактивный двигатель. При этом часть характеристик пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Россия неоднократно модернизировала ракеты Х-101, которые использует для нанесения ударов по Украине. В частности, изменения коснулись боевой части, систем наведения, спутниковой навигации и средств радиоэлектронной борьбы.

Также Фокус писал о российской ракете "Бандероль", которую оккупанты с 2025 года всё чаще используют для нанесения ударов по Украине. Один из первых случаев её применения в Харьковской области был зафиксирован в мае 2025 года. Первые обломки ракеты, попавшие к специалистам ГУР, были обнаружены еще в апреле после ее запуска с беспилотника "Орион".