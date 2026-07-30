Х-101 научились обходить украинскую ПВО: что Россия изменила в своей главной крылатой ракете

Крылатая ракета Х-101, которую Россия использует для нанесения ударов по Украине, за время полномасштабной войны прошла как минимум четыре крупных этапа модернизации. Изменения коснулись боевой части, систем наведения, средств радиоэлектронной борьбы и двигателя.

Об этом говорится в материале "Милитарного".

По данным издания, Х-101 стала одним из основных средств нанесения массированных ударов по гражданской, энергетической и военной инфраструктуре Украины. В то же время эффективная работа украинской противовоздушной обороны вынудила российский военно-промышленный комплекс постоянно совершенствовать ракету.

В материале отмечается, что в начале полномасштабного вторжения базовая версия Х-101 оказалась уязвимой для современных систем ПВО. После появления в Украине комплексов Patriot, NASAMS, IRIS-T и истребителей F-16 уровень успешного перехвата этих ракет, по приведенным оценкам, достиг 88%.

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Первый этап модернизации в 2023–2024 годах предусматривал установку тандемной боевой части. Её массу увеличили с 480 до 800–960 кг, сократив запас топлива и дальность полёта примерно до 2250 км. В то же время этого достаточно для поражения целей на территории Украины.

Второй этап в 2024 году был посвящён интеграции кассетной боевой части. По данным автора материала, суббоеприпасы с циркониевыми элементами и другими компонентами позволяют поражать большие площади и вызывать масштабные пожары на энергетических и нефтяных объектах.

Сбитая российская модернизированная крылатая ракета Х-101 с встроенным блоком постановки пассивных помех Л-504 Фото: Милитарный

Третий этап в 2024–2025 годах включал модернизацию оптико-электронной системы наведения и обновление системы спутниковой навигации. На четвёртом этапе, который длился в 2024–2026 годах, ракеты получили активную станцию радиоэлектронной борьбы СП-504 и систему запуска тепловых и радиолокационных ловушек Л-504, призванных затруднить их перехват.

Отдельно автор обратил внимание на изменения в силовой установке. По результатам исследования обломков ракет, запущенных в конце 2025 — начале 2026 года, были обнаружены признаки использования в двигателях лопаток, изготовленных по технологии монокристалла. В то же время в ноябре 2024 года на отдельных новых ракетах Х-101 были обнаружены старые советские двигатели Р-95-300, что, по мнению автора, может свидетельствовать о проблемах с производством современных силовых установок.

В материале также отмечается, что ракета Х-101 была разработана для замены Х-55, официально принята на вооружение России в 2012–2013 годах, а её первое боевое применение состоялось в 2015 году во время российской военной операции в Сирии.

Отметим, что ранее Фокус рассказывал о российской ракете "Бандероль", которую оккупанты с 2025 года всё активнее применяют для нанесения ударов по Украине. Один из первых случаев её применения в Харьковской области был зафиксирован в мае 2025 года, а первые обломки, попавшие к специалистам ГУР, были обнаружены в апреле того же года после запуска ракеты с беспилотника "Орион".

Также напомним, что летом 2025 года украинские дроны атаковали завод в Кронштадте, где производят ракеты "Бандероль".