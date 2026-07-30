Х-101 навчилися обходити українську ППО: що Росія змінила у своїй головній крилатій ракеті

Крилата ракета Х-101, яку Росія використовує для ударів по Україні, за час повномасштабної війни пройшла щонайменше чотири масштабні етапи модернізації. Зміни торкнулися бойової частини, систем наведення, засобів радіоелектронної боротьби та двигуна.

Про це йдеться у матеріалі “Мілітарного”.

За даними видання, Х-101 стала одним із головних засобів масованих ударів по цивільній, енергетичній та військовій інфраструктурі України. Водночас ефективна робота української протиповітряної оборони змусила російський військово-промисловий комплекс постійно вдосконалювати ракету.

У матеріалі зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення базова версія Х-101 виявилася вразливою до сучасних систем ППО. Після появи в Україні комплексів Patriot, NASAMS, IRIS-T та винищувачів F-16 рівень успішного перехоплення цих ракет, за наведеними оцінками, сягнув 88%.

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Перший етап модернізації у 2023–2024 роках передбачав встановлення тандемної бойової частини. Її масу збільшили з 480 до 800–960 кг, скоротивши запас палива і дальність польоту приблизно до 2250 км. Водночас цього вистачає для ураження цілей на території України.

Другий етап у 2024 році стосувався інтеграції касетної бойової частини. За даними автора матеріалу, суббоєприпаси з цирконієвими елементами та іншими компонентами дозволяють уражати великі площі й спричиняти масштабні пожежі на енергетичних та нафтових об'єктах.

Збита російська модернізована крилата ракета Х-101 з інтегрованим блоком постановки пасивних перешкод Л-504 Фото: Мілітарний

Третій етап у 2024–2025 роках включав модернізацію оптико-електронної системи наведення та оновлення супутникової навігації. На четвертому етапі, який тривав у 2024–2026 роках, ракети отримали активну станцію радіоелектронної боротьби СП-504 і систему відстрілу теплових та радіолокаційних пасток Л-504, що мають ускладнювати їх перехоплення.

Окремо автор звернув увагу на зміни силової установки. За результатами дослідження уламків ракет, випущених наприкінці 2025 — на початку 2026 року, виявлено ознаки використання у двигунах лопаток, виготовлених за технологією монокристалу. Водночас у листопаді 2024 року на окремих нових ракетах Х-101 знайшли старі радянські двигуни Р-95-300, що, на думку автора, може свідчити про проблеми з виробництвом сучасних силових установок.

У матеріалі також зазначено, що ракета Х-101 була розроблена для заміни Х-55, офіційно прийнята на озброєння Росії у 2012–2013 роках, а її перше бойове застосування відбулося у 2015 році під час російської військової операції в Сирії.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про російську ракету "Бандероль", яку окупанти дедалі активніше застосовують для ударів по Україні з 2025 року. Один із перших випадків її використання у Харківській області зафіксували у травні 2025-го, а перші уламки, що потрапили до фахівців ГУР, виявили у квітні того ж року після запуску ракети з безпілотника "Оріон".

Також нагадаємо, що влітку 2025 року українські дрони атакували завод у Кронштадті, де виробляють ракети "Бандероль".