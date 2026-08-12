ШІ у російській ракеті: ГУР знайшло в "Монохромі" американський комп'ютер Nvidia

У новій російській крилатій авіаційній ракеті С-71 "Монохром" виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson Orin, який може забезпечувати роботу технологій штучного інтелекту.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Фахівці ГУР виявили комп’ютерний модуль під час дослідження російського озброєння.

Нові дані опублікували в розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions. Загалом ідентифіковано 35 електронних компонентів у зразках зброї, яку використовувала Росія.

Серед них також є компоненти пасивної радіолокаційної головки для БпЛА “Герань-2”, китайська камера Honpho TS130C-01 з реактивного БпЛА “Герань-4” та компоненти активної головки самонаведення ракети Х-47М2 “Кинджал”.

Фахівці ГУР разом із науково-дослідними установами України продовжують встановлювати походження електронних компонентів російської зброї. Ці дані використовують для виявлення іноземних технологій, які можуть потрапляти до Росії, та посилення заходів для блокування їхнього постачання.

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У ГУР зазначили, що Росія досі не здатна повністю замінити іноземні високотехнологічні компоненти власними аналогами. Виявлення Nvidia Jetson у новій ракеті, за даними розвідки, свідчить про необхідність посилення санкційного тиску.

Що відомо про ракету “Монохром”

С-71М “Монохром” — російський повітряний боєприпас, який розробляють для застосування з винищувача Су-57. Його відносять до сімейства С-71, у якому також є С-71К “Ковьор”. За даними Defense Express, “Ковьор” призначений для ураження стаціонарних цілей за відомими координатами, тоді як “Монохром” має бути більш автономним і самостійно шукати цілі.

“Монохром” оснащують системою візуального самонаведення. Вона має дозволяти боєприпасу автономно шукати, розпізнавати цілі та ухвалювати рішення щодо їх ураження без безпосередньої участі оператора. Цю інформацію пов’язують із патентом російської Об’єднаної авіабудівної корпорації від 2024 року.

“Монохром” має складне крило, V-подібне хвостове оперення та компактний турбореактивний двигун. Водночас частина характеристик залишається непідтвердженою.

Раніше повідомлялося, що Росія неодноразово модернізувала ракети Х-101, які використовує для ударів по Україні. Зокрема, зміни стосувалися бойової частини, систем наведення, супутникової навігації та засобів радіоелектронної боротьби.

Також Фокус писав про російську ракету “Бандероль”, яку окупанти дедалі частіше використовують для ударів по Україні з 2025 року. Один із перших випадків її застосування у Харківській області зафіксували у травні 2025-го. Перші уламки ракети, які потрапили до фахівців ГУР, виявили ще у квітні після її запуску з безпілотника “Оріон”.