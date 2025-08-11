Новая крылатая ракета РФ: что известно о средстве поражения, похожем на "Бандероль", "Пекло" и Storm Shadow

Крылатая ракета Вооруженных сил Российской Федерации ударила по Николаеву и в первые минуты после попадания средство поражения назвали реактивным дроном. Обломки устройства напоминают украинский дрон-ракету "Пекло" и британско-французскую ракету Storm Shadow. Кроме того, есть признаки сходства с дрон-ракетой РФ "Бандероль".

Удар нового вида оружия произошел 7 июля, написали на портале Defense Express. Сначала мониторинговые каналы сообщили, что летит не крылатая ракета РФ, а реактивный дрон "Бандероль". После изучения обломков информацию уточнили. Выяснилось, что у России появилась новая ракета, которая имеет признаки реактивного дрона и оружия западного образца, говорится в статье. Фокус собрал информацию о средствах поражения ВСУ и ВС РФ, которые несколько похожи на новое российское оружие.

Крылатая ракета — что известно о новом оружии РФ

На портале привели информацию из Telegram-канала "Полковник ГШ", который опубликовал фото обломков российского оружия, которое ударило по Николаевскому району утром 7 августа. Как пояснили авторы канала, новая крылатая ракета РФ напоминает Storm Shadow, но меньшего размера. Кроме того, есть сходство с украинской ракетой-дрона "Ад". Также отмечается, что речь идет о малогабаритном средстве поражения, похожем на российский дрон "Бандероль".

Дрон "Бандероль" — что известно

"Бандероль" — дрон ВС РФ, который появился на поле боя весной 2025 года. Сначала этот вид оружия называли реактивным беспилотником, который летит со скоростью 700 км/ч на расстояние около 700 км. Главное управление разведки Минобороны рассказало, что действительно существует новая неизвестная крылатая ракета РФ. Позже выяснилось, что это крылатая ракета РФ под названием S8000. ГУР опубликовало фото, на котором видим, как выглядит новое средство поражения, и обозначила основные составные части — помехозащищенную CRP-антенну, инерционную навигационную систему, модуль обмена телеметрической информацией и тому подобное.

Украинская разведка уточнила, что скорость составляет около 500 км/ч, и дальность — 500 км. Также указано, что ракету запускает беспилотник "Орион" и идет доработка, чтобы была возможность пуска с вертолетов Ми-28Н.

Характеристики "Бандероли", которые может иметь новая крылатая ракета РФ:

способны поворачивать по траектории меньшего радиуса, чем это делают ракеты Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69;

боевая часть — до 150 кг;

топливо — авиационный керосин;

полетные характеристики — скорость 500 км/ч, дальность до 500 км.

ГУР установила, что в "Бандероли"/S8000 есть модули и чипы, изготовленные в Китае (турбореактивный двигатель SW800Pro-A95), Австрии, Южной Корее, Швейцарии, Японии.

"Ад" и Storm Shadow — основные характеристики

Фокус писал о дрон-ракете "Ад", на которую может быть похожа новая крылатая ракета РФ. Об украинском средстве поражения рассказал президент Владимир Зеленский в декабре 2024 года. Выяснилось, что средство поражения выпускается серийно, оборудовано средствами защиты от средств РЭБ, имеет повышенную точность, летит со скоростью 700 км/ч на расстояние до 700 км. На фото нового дрона ВСУ видим, что это "боеприпас с фиксированным крылом и турбореактивным двигателем". Ориентировочная длина — около 2 м, отметил аналитик Defense Express Олег Катков на "Эспрессо".

Storm Shadow — французско-британская крылатая ракета, которую ВСУ впервые использовали, ориентировочно, весной 2023 года. Ракета летит со скоростью до 1000 км/ч на расстояние до 250-500 км, вес боевой части — 450 кг, а общий вес пятиметрового средства поражения — 1300 кг.

Воздушные силы и Генштаб ВСУ пока не информировал о том, что по Украине ударила новая крылатая ракета РФ. Также нет официальных данных о технических характеристиках, которые имеет неизвестный образец малогабаритной крылатой ракеты страны-агрессора.

Отметим, в июле The Financial Times сообщило о РФ в восемь раз увеличила производство Х-101. Крылатая ракета РФ летит на 5 500 км и имеет боевую часть весом 400/960 кг.

Напоминаем, в июне Фокус писал, что крылатая ракета РФ "Искандер" модифицирована и получила особые помехозащитные антенны.