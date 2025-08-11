Нова крилата ракета РФ: що відомо про засіб ураження, схожий на "Бандероль", "Пекло" та Storm Shadow

Крилата ракета Збройних сил Російської Федерації вдарила по Миколаєву й у перші хвилини після влучання засіб ураження назвали реактивним дроном. Уламки пристрою нагадують український дрон-ракету "Пекло" та британсько-французьку ракету Storm Shadow. Крім того, є ознаки схожості на дрон-ракету РФ "Бандероль".

Удар нового виду зброї відбувся 7 липня, написали на порталі Defense Express. Спершу моніторингові канали повідомили, що летить не крилата ракета РФ, а реактивний дрон "Бандероль". Після вивчення уламків інформацію уточнили. З'ясувалось, що у Росії з'явилася нова ракета, яка має ознаки реактивного дрона та зброї західного зразка, ідеться у статті. Фокус зібрав інформацію про засоби ураження ЗСУ та ЗС РФ, які дещо подібні на нову російську зброю.

Крилата ракета — що відомо про нову зброю РФ

На порталі навели інформацію з Telegram-каналу "Полковник ГШ", який опублікував фото уламків російської зброї, яка вдарила по Миколаївському району зранку 7 серпня. Як пояснили автори каналу, нова крилата ракета РФ нагадує Storm Shadow, але меншого розміру. Крім того, є подібність до української ракети-дрона "Пекло". Також зауважується, що ідеться про малогабаритний засіб ураження, схожий на російський дрон "Бандероль".

Дрон "Бандероль" — що відомо

"Бандероль" — дрон ЗС РФ, який з'явився на полі бою весною 2025 року. Спершу цей вид зброї називали реактивним безпілотником, який летить зі швидкістю 700 км/год на відстань близько 700 км. Головне управління розвідки Міноборони розповіло, що дійсно існує нова невідома крилата ракета РФ. Згодом з'ясувалось, що це крилата ракета РФ під назвою S8000. ГУР опублікувало фото, на якому бачимо, як виглядає новий засіб ураження, та позначила основні складові частини — завадозахищену CRP-антену, інерційну навігаційну систему, модуль обміну телеметричною інформацією тощо.

Українська розвідка уточнила, що швидкість становить близько 500 км/год, і дальність — 500 км. Також вказано, що ракету запускає безпілотник "Оріон" та іде допрацювання, щоб була можливість пуску з вертольотів Мі-28Н.

Характеристики "Бандеролі", які може мати нова крилата ракета РФ:

здатні повертати по траєкторії меншого радіусу, ніж це роблять ракети Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69;

бойова частина — до 150 кг;

паливо — авіаційний гас;

польотні характеристики — швидкість 500 км/год, дальність до 500 км.

ГУР встановила, що у "Бандеролі"/S8000 є модулі та чіпи, виготовлені в Китаї (турбореактивний двигун SW800Pro-A95), Австрії, Південної Кореї, Швейцарії, Японії.

"Пекло" та Storm Shadow — основні характеристики

Фокус писав про дрон-ракету "Пекло", на яку може бути схожа нова крилата ракета РФ. Про український засіб ураження розповів президент Володимир Зеленський в грудні 2024 року. З'ясувалось, що засіб ураження випускається серійно, обладнаний засобами захисту від засобів РЕБ, має підвищену точність летить зі швидкістю 700 км/год на відстань до 700 км. На фото нового дрона ЗСУ бачимо, що це "боєприпас з фіксованим крилом та турбореактивним двигуном". Орієнтовна довжина — близько 2 м, зауважив аналітик Defense Express Олег Катков на "Еспресо".

Storm Shadow — французько-британська крилата ракета, яку ЗСУ вперше використали, орієнтовно, весною 2023 року. Ракета летить зі швидкістю до 1000 км/год на відстань до 250-500 км, вага бойової частини — 450 кг, а загальна вага п'ятиметрового засобу ураження — 1300 кг.

Повітряні сили та Генштаб ЗСУ поки не інформував про те, що по Україні вдарила нова крилата ракета РФ. Також немає офіційних даних про технічні характеристики, які має невідомий зразок малогабаритної крилатої ракети країни-агресора.

Зазначимо, у липні The Financial Times повідомило про РФ у вісім разів збільшила виробництво Х-101. Крилата ракета РФ летить на 5 500 км і має бойову частину вагою 400/960 кг.

Нагадуємо, у червні Фокус писав, що крилата ракета РФ "Искандер" модифікована і отримала особливі завадозахисні антени.