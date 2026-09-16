Россия завершает испытания новой баллистики: эксперт предупредил о рисках для Европы

В настоящее время Россия на завершающем этапе испытывает новую баллистическую ракету, которая может оказаться более маневренной, чем "Искандер", и преодолевать расстояние до 800 километров. Такая дальность, по оценке эксперта, создает риски не только для Украины, но и для Европы.

Россия находится на завершающем этапе испытаний новой баллистической ракеты, дальность которой может достигать 800 километров. О новой российской разработке в комментарии УНИАН рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский. По его словам, ракета может быть более маневренной, чем существующие образцы, а создавали её с расчётом на прорыв противоракетной обороны.

Сравнивая новинку с "Искандером", эксперт отметил, что россияне и раньше совершенствовали маневренность своих ракет, а также добавляли другие способы затруднить перехват, в частности запуск ложных целей и средства РЭБ. Кроме того, Москва получила огромный опыт применения баллистических ракет в Украине, где задействованы европейские и американские системы ПВО. Маневрирование действительно может помешать сбиванию, ведь классическую баллистическую ракету перехватывают в расчетной точке на конечной части траектории.

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Однако главную опасность Храпчинский видит в дальности. Увеличивая радиус поражения, Россия стремится наносить удары по районам, где отсутствует противоракетная защита, а также отодвинуть пусковые установки подальше. Кремль, по мнению эксперта, понимает, что Украина рано или поздно обзаведется собственной баллистической техникой для нанесения ударов по таким комплексам. В то же время опыт противодействия "Искандарам" доказывает, что с маневренными целями украинская ПВО способна справиться.

Что касается возможного удешевления ракеты, эксперт отметил, что в настоящее время к снижению стоимости вооружений стремятся все производители, в том числе и США, которые работают над более дешевыми перехватчиками PAC-3 и THAAD. После того как Россия вышла из соглашений об ограничении таких ракет, свои баллистические программы наращивают также Иран и Северная Корея. Великобритания создает для Украины баллистическую ракету, цена которой не должна превышать 500 тысяч долларов.

По словам Храпчинского, дальность в 800 километров представляет угрозу и для Европы, в частности для Сувальского коридора. Впрочем, более точно оценить радиус и тактику применения можно будет, когда станет известно, будет ли ракета иметь наземную или корабельную пусковую установку.

Ранее сообщалось, что на оборонной выставке EIAS 2026 в Эль-Аламейне Россия продемонстрировала авиационные боеприпасы С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", которые уже применяла против Украины. Ряд их характеристик раскрыл представитель "Рособоронэкспорта".

Также сообщалось, что украинские войска уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", расположенный более чем в 100 километрах от государственной границы.