Прикрывал "Искандер": украинский дрон уничтожил ЗРК в Брянской области России
Украина поразила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Оружие находилось на расстоянии более 100 километров от государственной границы.
Силы обороны Украины нанесли удар по ЗРК "Панцирь-С1" в Брянской области. Об этом сообщает оборонная компания Fire Point.
27 августа беспилотник FP-1 атаковал цель, находившуюся в районе села Клетня Брянской области РФ. Дрон пролетел не менее 112 км.
Компания показала, что БПЛА пыталась сбить местная противовоздушная оборона, но дрон достиг цели.
Пораженный "Панцирь-С1" входил в состав 210-го зенитного ракетного полка, дислоцирующегося возле поселка Морозки Дмитровского района Московской области. Комплекс обеспечивал прикрытие ракетного комплекса "Искандер", который обстреливал Украину баллистическими ракетами.
Российский анонимный Telegram-канал, публикующий инсайдерскую информацию, сообщил, что в результате удара по позиции расчета погиб лейтенант воинской части 51890 Аркадий Арсененко, а сержант Руслан Курмашетов получил ранение.
Напомним, что Россия применила для ударов по Киеву модернизированные баллистические ракеты 9М723-2, известные под условным названием "Искандер-1000". Большинство компонентов российской ракеты имеют иностранное происхождение, в частности, изготовлены в США, Швейцарии, Беларуси, Германии, на Тайване и в Китае.
Также Фокус сообщал, что Украина нанесла удар по заводу "Прогресс" в российской Самаре. Для атаки на предприятие, производящее ракеты-носители среднего класса, были применены ракеты FP-5.