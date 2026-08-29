Прикрывал "Искандер": украинский дрон уничтожил ЗРК в Брянской области России

Украина поразила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Оружие находилось на расстоянии более 100 километров от государственной границы.

Силы обороны Украины нанесли удар по ЗРК "Панцирь-С1" в Брянской области. Об этом сообщает оборонная компания Fire Point.

27 августа беспилотник FP-1 атаковал цель, находившуюся в районе села Клетня Брянской области РФ. Дрон пролетел не менее 112 км.

Расстояние от границы Украины до российского села Клетня Фото: скриншот

Компания показала, что БПЛА пыталась сбить местная противовоздушная оборона, но дрон достиг цели.

Российская ПВО пыталась сбить БПЛА... Фото: скриншот ...однако FP-1 попал точно в цель Фото: скриншот

Пораженный "Панцирь-С1" входил в состав 210-го зенитного ракетного полка, дислоцирующегося возле поселка Морозки Дмитровского района Московской области. Комплекс обеспечивал прикрытие ракетного комплекса "Искандер", который обстреливал Украину баллистическими ракетами.

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Российский анонимный Telegram-канал, публикующий инсайдерскую информацию, сообщил, что в результате удара по позиции расчета погиб лейтенант воинской части 51890 Аркадий Арсененко, а сержант Руслан Курмашетов получил ранение.

Напомним, что Россия применила для ударов по Киеву модернизированные баллистические ракеты 9М723-2, известные под условным названием "Искандер-1000". Большинство компонентов российской ракеты имеют иностранное происхождение, в частности, изготовлены в США, Швейцарии, Беларуси, Германии, на Тайване и в Китае.

Также Фокус сообщал, что Украина нанесла удар по заводу "Прогресс" в российской Самаре. Для атаки на предприятие, производящее ракеты-носители среднего класса, были применены ракеты FP-5.