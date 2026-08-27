РФ расширила дальность "Искандера": по Киеву впервые применили новую баллистику, — ГУР

Россия впервые применила против Киева модернизированные баллистические ракеты 9М723-2, известные под условным названием "Искандер-1000". Это произошло во время одного из комбинированных ракетных ударов по столице этим летом.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, ракета входит в состав комплекса "Бора-М" и благодаря более мощному двигателю способна поражать цели на расстоянии до 550 км. Предыдущая версия 9М723-1 имела дальность около 390 км.

Модернизированная ракета получила более мощный двигатель и соответствующую увеличенную пусковую установку. При этом остальные части ракеты остались такими же, как у 9М723-1.

ГУР также обнародовало новые данные о производстве ракет 9М723 комплекса "Искандер-М". На портале War&Sanctions собрана информация о компонентах ракет, предприятиях, должностных лицах и технологическом оборудовании, используемом в производстве.

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По данным разведки, ракета 9М723 по-прежнему содержит значительную долю иностранных компонентов. Из 140 компонентов, обнародованных ГУР, лишь четверть изготавливается российскими предприятиями, тогда как 63 производят компании из США, 8 — из Швейцарии, 8 — из Беларуси, 4 — из Германии, 4 — из Тайваня и 3 — из Китая.

Кроме того, ГУР отметило, что в блоке обработки полетной информации, являющемся важной частью системы наведения ракеты, лишь 5 из 43 компонентов произведены в России.

Среди наиболее важных иностранных компонентов разведка назвала микропроцессоры, ПЛИС, память, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи американских и тайваньских производителей.

В ГУР отметили, что новые данные должны использоваться для ужесточения санкций в отношении российской программы разработки, производства и модернизации баллистического вооружения.

Напомним, в ночь на 27 августа Россия атаковала Украину 258 дронами и баллистическими ракетами. Военно-воздушные силы сообщили об уничтожении семи "Искандеров", одной ракеты "Оникс", 222 ударных дронов и трёх баллажирующих боеприпасов S8000 "Бандероль".

25 августа стало известно, что Украина получила новую партию ракет для комплексов Patriot, предназначенных для защиты от российских обстрелов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, однако не уточнил количество ракет и страну, оказавшую помощь. В пакет также вошли ракеты AIM для уничтожения российских крылатых ракет. По словам главы государства, ракет Patriot предоставили "немного".