"Філін" із 3D-друком і китайською навігацією: ГУР оприлюднило дані про нову ракету РФ
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило деталі нової російської крилатої ракети "Філін". Окупанти вже почали її застосовувати наприкінці літа.
За даними ГУР, її дальність сягає 1200 км, а бойова частина може важити 50 або 100 кг. Про це розвідка повідомила на порталі War&Sanctions, де опублікувала інтерактивну 3D-модель ракети, її складові та електронну компонентну базу. У ГУР вважають, що "Філін" продовжує тенденцію російського ВПК до розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним пуском.
Ракету розробило АТ "НПО "Молнія", що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння".
Що відомо про характеристики
Фюзеляж "Філіна" виготовлений із композиційного матеріалу — вуглепластику та склопластику. Його довжина становить 3,5 метра, розмах крил — 3 метри. Окремі елементи виготовлені за технологією 3D-друку.
Заявлена противником максимальна швидкість — 800 км/год. Ракета може рухатися на наднизьких висотах і до 6 км. Пуск відбувається з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.
Бортове обладнання та двигун
За даними ГУР, бортове обладнання виготовляє ТОВ "ПЛАЗ". Це підприємство також залучено у виробництві БпЛА "Гарпія" — модифікації "Герані-2" серій К, КБ, КЦ виробництва АТ "ІЕМЗ "Купол". У розвідці зазначають, що блоки "Філіна" й "Гарпії" мають подібне компонування та маркування.
За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна "Комета". Електронна компонентна база подібна до інших російських ракет і БпЛА, проте в ній збільшилася частка китайських компонентів: американських — 35, китайських — 22. Також у ГУР відзначають уніфікацію рішень для різних блоків і плат.
Двигун у ракети російський — R500 від ТОВ "Рейнольдс". Аналогічний двигун раніше ідентифікували в крилатих авіаційних ракетах С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром".
Раніше окупанти РФ показали нові авіаційні боєприпаси С-71К "Ковер" та С-71М "Монохром", які вже використовувалися у війні проти України. Представник "Рособоронекспорту" розкрив низку їхніх характеристик.
Нагадаємо, у серпні ГУР повідомило, що в російській авіаційній ракеті С-71 “Монохром” виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson Orin, який може використовуватися для роботи технологій штучного інтелекту. Загалом українські фахівці ідентифікували 35 іноземних електронних компонентів у зразках російської зброї.