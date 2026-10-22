"Филин" с 3D-печатью и китайской навигацией: ГУР обнародовало данные о новой ракете РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало подробности о новой российской крылатой ракете "Филин". Оккупанты уже начали применять её в конце лета.

По данным ГУР, её дальность достигает 1200 км, а боевая часть может весить 50 или 100 кг. Об этом разведка сообщила на портале War&Sanctions, где опубликовала интерактивную 3D-модель ракеты, ее составные части и электронную компонентную базу. В ГУР считают, что "Филин" продолжает тенденцию российского ВПК к разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском.

Ракету разработало АО "НПО "Молния", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Что известно о характеристиках

Фото: Скриншот

Фюзеляж "Филины" изготовлен из композитных материалов — углепластика и стеклопластика. Его длина составляет 3,5 метра, размах крыльев — 3 метра. Отдельные элементы изготовлены с использованием технологии 3D-печати.

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Максимальная скорость, заявленная противником, составляет 800 км/ч. Ракета может двигаться на сверхнизких высотах и на высоте до 6 км. Запуск осуществляется с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя.

Бортовое оборудование и двигатель

По данным ГУР, бортовое оборудование производит ООО "ПЛАЗ". Это предприятие также участвует в производстве БПЛА "Гарпия" — модификации "Герани-2" серий К, КБ, КЦ производства АО "ИЭМЗ "Купол". В разведке отмечают, что блоки "Филины" и "Гарпии" имеют схожую компоновку и маркировку.

За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная "Комета". Электронная компонентная база аналогична другим российским ракетам и БПЛА, однако в ней увеличилась доля китайских компонентов: американских — 35, китайских — 22. Также в ГУР отмечают унификацию решений для различных блоков и плат.

Двигатель ракеты российского производства — R500 от ООО "Рейнольдс". Аналогичный двигатель ранее был идентифицирован в крылатых авиационных ракетах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Ранее оккупанты РФ продемонстрировали новые авиационные боеприпасы С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", которые уже применялись в войне против Украины. Представитель "Рособоронэкспорта" раскрыл ряд их характеристик.

Напомним, в августе ГУР сообщило, что в российской авиационной ракете С-71 "Монохром" обнаружили микрокомпьютер Nvidia Jetson Orin, который может использоваться для работы технологий искусственного интеллекта. Всего украинские специалисты идентифицировали 35 иностранных электронных компонентов в образцах российского оружия.