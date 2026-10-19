"Шахеды" под контролем из космоса: как Украина может сорвать российский "Рассвет"

Россия хочет управлять "Шахедами" из космоса и корректировать удары по украинским городам прямо во время атак. Ее спутниковая сеть "Рассвет" пока отстает от графика, но времени на подготовку защиты остается все меньше. Фокус выяснил, как затормозить российский проект и чем ответить на новую угрозу.

Российские операторы смогут управлять "Шахедами" и отдельными типами ракет непосредственно во время атак на украинские города. Такую возможность врагу может предоставить спутниковая сеть "Рассвет". По оценке советника президента по вопросам оборонных технологий Сергея "Флеша" Бескрестнова, примерно через полгода она способна обеспечить полное покрытие над Украиной.

Как писал Фокус, Бескрестнов назвал "Рассвет" технологической угрозой №1 не только для Украины, но и для Европы. По его словам, российские спутники уже обеспечивают отдельные окна связи над нашей территорией, однако непрерывного покрытия пока нет.

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"Они смогут наносить удары по всей стране в режиме реального времени, причём с высокой точностью", — предупредил он.

Что такое "Рассвет" и когда Россия сможет использовать его для нанесения ударов по Украине

Российская система "Рассвет" должна обеспечивать широкополосный доступ в Интернет через спутники на низких околоземных орбитах. Для Украины опасность заключается в возможности использования этой связи для управления дронами и ракетами непосредственно во время атак, объясняет Фокусу независимый эксперт по вопросам освоения космоса и бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.

По его словам, "Рассвет" не является полным аналогом Starlink, хотя аппараты будут работать на схожих высотах. Изначально российская система создавалась прежде всего для обеспечения связи в отдаленных районах РФ — на Дальнем Востоке, в Сибири и в Заполярье. Для этого планировалось развернуть около 900 спутников, покрытие которых будет распространяться и на соседние страны.

После смены владельцев проекта, отмечает Колесник, систему начали развивать также для нужд войны против Украины. При этом для её военного использования Москве не обязательно ждать развертывания всей группировки.

"По моим расчетам, для покрытия территории Украины на той высоте, на которой планируется эксплуатация системы, потребуется примерно 130 спутников. Они смогут в режиме реального времени предоставлять услуги широкополосной интернет-связи", — отмечает Колесник.

Установка соответствующих терминалов на средства поражения позволит операторам корректировать их движение во время полета. При наличии бортовых средств наблюдения противник сможет оценивать ситуацию вблизи цели и выбирать место попадания уже во время атаки.

Однако до полноценного развертывания системы России ещё предстоит пройти несколько этапов. Две выведенные на орбиту партии по 16 спутников фактически проходят летно-конструкторские испытания: разработчики проверяют оборудование и связь между аппаратами, выявляют и устраняют недостатки. В настоящее время они могут обеспечивать связь над определенными территориями примерно по 40–45 минут два раза в сутки. По крайней мере, именно такие возможности демонстрировались в российском пропагандистском ролике об организации связи в отдалённом заполярном населённом пункте, на который ссылается Колесник.

Параллельно с этим россияне тестируют стационарные и мобильные терминалы, в частности в поездах российской железной дороги. Имеющееся оборудование, поясняет эксперт, уже может быть пригодным для использования вблизи линии боевого столкновения или на беспилотных катерах. Для воздушных носителей остаются ограничения.

"Даже те терминалы, которые предназначены для мобильного использования, по-прежнему достаточно громоздки и потребляют много энергии. Соответственно, требуются аккумуляторные батареи и место для их размещения. Морские беспилотные катера для этого вполне подходят", — говорит Колесник.

Теоретически противник уже может использовать отдельные окна покрытия для управления катерами в Чёрном море, считает эксперт. Однако подтверждений конкретных операций он не приводит. Для установки терминалов на воздушные носители россиянам ещё нужно уменьшить их размеры и энергопотребление. Колесник предполагает, что эту задачу они способны выполнить сравнительно быстро.

В то же время эксперт не полностью согласен с прогнозом о полном покрытии Украины уже через полгода. Главный вопрос — темпы запусков. Первые две партии запускались с интервалом в несколько месяцев, а на момент беседы, 19 октября, о запуске третьей ещё не было известно. Таким образом, Россия пока не придерживается плана запускать по 16 аппаратов ежемесячно.

"Задержка третьей партии может свидетельствовать о том, что они пытаются устранить технические недостатки, выявленные в ходе эксплуатации первых двух. Другой вариант — они готовят следующую версию спутников с лучшими техническими характеристиками", — предполагает Колесник.

Усовершенствование аппаратов в ходе развертывания группировки является обычной практикой, напоминает он: точно так же менялись поколения Starlink. Поэтому нынешняя пауза может предшествовать более интенсивным запускам.

По оценке Колесника, для формирования группировки из примерно 130 аппаратов потребуется около семи-восьми запусков партиями по 16 спутников. Часть уже выведена на орбиту, но дальнейшие сроки будут зависеть от периодичности запусков, исправности аппаратов и готовности системы.

Как противостоять "Рассвету" и что Украине следует делать уже сейчас

Задержки в реализации российского проекта дают Украине дополнительное время на подготовку. Колесник выделяет два направления противодействия: создание средств воздействия на спутниковую связь и ограничение возможностей РФ по производству и запуску новых аппаратов.

Одним из сдерживающих факторов может стать доступность ракет-носителей "Союз-2.1б", которые используются для запусков "Рассвета" с космодрома Плесецк. Эксперт обращает внимание на сообщение об ударе украинских ракет "Фламинго" по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре. По его словам, речь шла о производственном корпусе, связанном со сборкой ракет-носителей.

"Вопрос в том, насколько быстро они смогут возобновить производство и сколько готовых ракет у них сейчас есть. Судя по спутниковым снимкам, появившимся после удара, можно предположить значительные разрушения, но нам ещё нужно понять их реальное воздействие", — говорит эксперт.

Ракеты семейства "Союз" нужны России также для других космических программ: запусков спутников ГЛОНАСС, грузовых и пилотируемых кораблей к МКС. Производственные ограничения могут вынудить Москву распределять ресурсы между этими задачами. Колесник предполагает, что запас готовых ракет-носителей может составлять менее десяти, возможно, около семи. В то же время точного количества в открытом доступе нет.

Но даже замедление запусков не заменит подготовки к защите от спутникового управления. Здесь, по оценке эксперта, Россия имеет преимущество во времени: она уже работала над противодействием Starlink, тогда как Украине приходится готовиться к системе, которая ещё не заработала в полную силу.

"Россияне здесь опережают нас, поскольку они уже пытаются бороться со Starlink и разрабатывают соответствующие средства РЭБ. Мы этим не занимались, поэтому фактически находимся на начальном этапе", — считает собеседник Фокуса.

Создать средства радиоэлектронного противодействия спутниковой связи технически возможно, подчеркивает Колесник. В качестве примера он приводит американские комплексы для нарушения спутниковой связи противника. По его данным, США уже испытывают и развертывают около 24 таких установок, планируя увеличить их количество до 60.

Однако разработка собственного оборудования и налаживание серийного производства потребуют времени.

"Это не вопрос одного-двух месяцев. Речь идет о высокотехнологичном изделии. Его нужно разработать, испытать, а затем начать производить. Для этого нужны специалисты и помещения, где можно безопасно проводить соответствующие работы", — поясняет эксперт.

Таким образом, Украине необходимо обеспечить весь процесс — от определения требований до развертывания готовых комплексов: привлечь инженеров, организовать испытания и профинансировать производство.

"Нам нужно было готовиться к этому ещё вчера. Но медленный темп развертывания системы "Рассвет" даёт нам дополнительное время, чтобы это сделать", — отмечает Колесник.

Параллельно эксперт предлагает ограничить возможности российской космической промышленности — производство спутников, ракет-носителей и обеспечение запусков. В этом контексте он упоминает и космодром Плесецк, отмечая при этом, что его прикрывает плотная, дополнительно усиленная ПВО.

По мнению Колесника, именно сочетание этих направлений — подготовки к обороне и задержки реализации российского проекта — даст Украине возможность использовать время до массового применения новой системы.

Ранее Фокус выяснял, когда Украина сможет производить французские ракеты SCALP, Aster 30 и комплекты AASM Hammer. Получение лицензий не означает скорого запуска производства: для этого требуются оборудование, специалисты и поставки комплектующих, зависимость от которых сохранится даже после частичной локализации.