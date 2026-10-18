Сделает РЭБ неэффективным: РФ через полгода сможет управлять дронами и ракетами в режиме реального времени, — "Флеш"

Пока Украина пытается разобраться с проблемой ограничений в работе Starshield, Россия готовится к новому этапу технологической войны. С помощью спутниковой сети "Рассвет" противник вскоре сможет наносить удары по территории всей страны в режиме реального времени.

Россия уже приобретает способность в режиме реального времени управлять через спутники ударными дронами "Шахед", разведывательными беспилотниками и даже недорогими ракетами, такими как "Бандероль". Об этом заявил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Associated Press.

"На мой взгляд, это опасность №1 среди технологических вызовов, которые Россия сейчас ставит перед нами. И не только для Украины, но и для Европы", — отметил "Флеш".

Эксперт пояснил, что спутниковая связь позволит российским операторам напрямую управлять дронами и ракетами во время атак на территорию Украины. Эти действия оккупантов сделают неэффективной сеть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), развернутую в стране для противодействия вражеским обстрелам.

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"Они смогут наносить удары по всей стране в режиме реального времени, причём с высокой точностью", — подчеркнул Бескрестнов.

Эксперт сообщил, что у россиян уже есть определенные зоны покрытия над территорией Украины. Когда российские спутники пролетают над страной, они обеспечивают временное покрытие в течение 30–40 минут. Однако до полного покрытия осталось недалеко, считает Бескрестнов: он прогнозирует, что примерно через полгода враг сможет это обеспечить.

В то же время, по словам эксперта, Украина уже ищет способы противодействия новым угрозам со стороны России. Однако существуют определенные трудности, в частности то, что российские инженеры имели в своем распоряжении действующую систему Starlink, на которой могли опробовать свои средства радиоэлектронного подавления. Украине же приходится создавать средства защиты против системы, которая еще не работает на полную мощность.

"Нам нужно действовать. До того, как Россия начнет использовать эту систему для атак на нашу инфраструктуру и на нас самих, мы уже должны разработать средства защиты, изготовить их в больших количествах и развернуть для защиты", — подчеркнул советник президента.

Напомним, 16 октября агентство Reuters сообщило, что Белый дом распорядился ограничить работу Starshield для Украины.

Ранее Украина обратилась к США, SpaceX и НАТО в связи с проблемами со Starshield на фронте.