Украина обратилась к США, SpaceX и НАТО в связи с проблемами со Starshield на фронте

Министерство обороны Украины проводит консультации с США, компанией SpaceX и партнерами по НАТО для решения вопросов, касающихся эксплуатационных ограничений военных терминалов Starshield.

Эти переговоры были инициированы после того, как ограничения на использование терминалов во время движения создали дополнительные трудности для украинских подразделений на передовой, сообщает "Укринформ".

Технические сбои и их влияние на обстановку на фронте

Согласно заявленным техническим характеристикам, предельная скорость работы терминалов в движении должна была составлять 160 км/ч. Однако источники в Министерстве обороны сообщили, что связь начинает прерываться уже при скорости 72 км/ч.

Такие существенные ограничения серьезно затрудняют выполнение задач с использованием БПЛА, ведение разведки, ретрансляцию сигналов и логистику на передовой. Для обеспечения непрерывного управления войсками Министерство обороны одновременно проверяет и задействует резервные каналы связи.

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Напомним, советник президента Сергей Бескрестнов написал, что ограничения действительно вступили в силу. Выяснилось, что Силы обороны не получили официального предупреждения, из-за чего были сорваны боевые задачи.

Между тем после публикаций Маска в поддержку Трампа, который требует прекратить удары Украины по НПЗ РФ, появился комментарий советника президента Сергея Бескрестнова. Он пояснил, что с SpaceX наладили деловые отношения, поэтому он сомневается, что терминалы Starlink отключат.

Кроме того, в августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к Маску с просьбой снять ограничения на работу Starlink: "Фокус" объяснил , какая связь с атаками "Искандеров".