Україна звернулася до США, SpaceX і НАТО через проблеми зі Starshield на фронті

Міністерство оборони України веде консультації зі США, компанією SpaceX та партнерами по НАТО для вирішення питань, що стосуються експлуатаційних обмежень військових терміналів Starshield.

Ці переговори були ініційовані після того, як обмеження використання терміналів під час руху створили додаткові труднощі для українських підрозділів на передовій, повідомляє Укрінформ.

Технічні збої та їх вплив на ситуацію на фронті

Згідно з заявленими технічними характеристиками, гранична швидкість роботи терміналів у русі повинна була становити 160 км/год. Проте джерела в Міністерстві оборони повідомили, що з'єднання починає перериватися вже за швидкості 72 км/год.

Такі суттєві обмеження серйозно ускладнюють виконання завдань з використанням БПЛА, ведення розвідки, ретрансляцію сигналів та логістику на передовій. Для забезпечення безперервного управління військами Міністерство оборони одночасно перевіряє та залучає резервні канали зв'язку.

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Нагадаємо, радник президента Сергій Бескрестнов написав, що обмеження справді з'явились. З'ясувалось, що Сили оборони не отримали офіційного попередження і через це зірвались бойові завдання.

Тим часом після публікацій Маска на підтримку Трампа, який вимагає зупинити удари України по НПЗ РФ, з'явився коментар радника президента Сергія Бескрестнова. Він пояснив, що зі SpaceX налагодили ділові відносини, тому він сумнівається, що термінали Starlink вимкнуть.

Крім того, у серпні президент України Володимир Зеленський звернувся до Маска щодо зняття обмежень на роботу Starlink: Фокус пояснив, який зв'язок з атаками "Іскандерів".