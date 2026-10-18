Зробить РЕБ неефективним: РФ за пів року зможе керувати дронами і ракетами в режимі реального часу, — "Флеш"

Поки Україна намагається з'ясувати проблему довкола обмежень в роботі Starshield, Росія готується до нового етапу технологічної війни. Із використанням супутникової мережі "Рассвет" ворог невдовзі зможе атакувати територію всієї країни в режимі реального часу.

Росія вже набуває здатності в режимі реального часу керувати через супутники ударними дронами "Шахед", розвідувальними безпілотниками та навіть дешевими ракетами, такими як "Бандероль". Про це заявив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Associated Press.

"На мій погляд, це небезпека №1 серед технологічних викликів, які Росія зараз ставить перед нами. І не лише для України, а й для Європи", — зауважив "Флеш".

Експерт пояснив, що супутникове з’єднання дозволить російським операторам безпосередньо керувати дронами та ракетами під час атак на територію України. Ці дії окупантів зроблять неефективною мережу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), яку було розгорнуто в країні для протидії ворожим обстрілам.

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"Вони зможуть атакувати всю країну в режимі реального часу, і робити це дуже точно", — наголосив Бескрестнов.

Експерт розкрив, що росіяни вже мають певні зони покриття над територією України. Коли російські супутники пролітають над країною, вони забезпечують тимчасове покриття протягом 30–40 хвилин. Однак до повного покриття залишилося небагато, вважає Бескрестнов: він прогнозує, що приблизно за пів року ворог зможе забезпечити це.

Водночас, за словами експерта, Україна вже шукає шляхи протидії новим загрозам з боку росіян. Однак є певні труднощі, зокрема те, що російські інженери мали у своєму розпорядженні чинну систему Starlink, на якій могли випробувати свої засоби радіоелектронного придушення. Україні натомість доводиться створювати засоби захисту проти системи, яка ще не працює на повну потужність.

"Нам потрібно діяти. До того часу, як Росія почне використовувати цю систему для атак на нашу інфраструктуру та нас самих, ми вже маємо розробити засоби захисту, виготовити їх у великих кількостях і розгорнути для захисту", — підкреслив радник президента.

Нагадаємо, 16 жовтня агентство Reuters повідомило, що Білий дім наказав обмежити роботу Starshield для України.

Раніше Україна звернулася до США, SpaceX і НАТО через проблеми зі Starshield на фронті.