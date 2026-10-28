Через "Сусанін" на "Герань-5": Україна може повернути світломаскування на дорогах, — "Флеш"

В Україні можуть відновити світломаскування, сказав радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов. Причина такого рішення — масові пуски дронів "Герань-5" з оптичною системою навігації "Сусанін". Який зв'язок між системою "Сусанін" та вимиканням вуличного освітлення?

Допис Бескрестного щодо світломаскування через оптику на "Герань-5" з'явився у Telegram-каналі вдень 28 жовтня. Якщо буде відповідне рішення, то дороги, траси, вулиці поринуть в темряву, як це робили на початку вторгнення у лютому 2022 року.

"Флеш" нагадав, що вимикання світла у перші дні війни робилось "через страх та нерозуміння", тоді як зараз це буде вимушений та свідомий захід. Він пояснив, що росіяни почали масово встановлювати оптичну систему "Сусанін" на модифіковані дрони "Герань-5", і тому доведеться повернутись до світломаскування доріг та окремих відтинків трас.

Дрони "Герань-5" РФ — "Флеш" про світломаскування через систему "Сусанін" Фото: Скриншот

На сьогодні поки немає рішення влади щодо навмисного вимикання вуличного освітлення, щоб вберегти об'єкти від влучання російських БпЛА. Також не ясно, чи стосується пропозиція "Флеша" світломаскування будинків, квартир, магазинів, підприємств у містах та селах. Тим часом у коментарях допису Бескрестного зауважили, що сенсу у цій пропозиції немає, бо дрони РФ мають тепловізори й для визначення цілі їм не потрібно "бачити". Інші заперечили, що тепловізор показує не рельєф та орієнтири, а лише температуру. Також писали, що освітлені ліхтарі допомагають БпЛА орієнтуватись на місцевості.

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Дрони "Герань-5" РФ — коментарі щодо світломаскування Фото: Скриншот

Дрони "Герань-5" РФ — коментарі щодо переваг світломаскування Фото: Скриншот

Дрони "Герань-5" РФ — що відомо про систему навігації "Сусанін"

Зазначимо, у жовтні 2026 року ГУР Міноборони розповіли про оновлений дрони "Герань-5" РФ, який все частіше почали запускати росіяни. Розвідники виявили на ударних безпілотниках оптичну систему навігації "Сусанін". Система складається з датчика, який сканує місцевість під дроном, та порівнює зображення з еталоном. Завдяки цій модифікації російські дрони можуть діставатись до цілі на великі відстані, не потребувати сигналу супутника та влучати у віддалені цілі на території України.

Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський розповів Фокусу про оптичну систему "Сусанін" на "Герань-5". Система працює за допомогою комп'ютерного зору й використовується для виправлення похибок інерційної системи навігації. Камера БпЛА спрямована точно вниз та може впізнати характерні об'єкти рельєфу — розв'язки, дороги, лісосмуги тощо. Для цього апарат повинен рухатись на висоті 300-500 м. "Сусанін" не може вберегти дрон від удару, наприклад, в щоглу на висоті 30 м, бо поле зору надто мале, а швидкість надто висока. Втім, завдяки такій оптоелектронній системі навігації російські дрони справді можуть рухатись без супутникового сигналу, пояснив він.

Нагадуємо, військовий експерт Павло Нарожний пояснив, чим особлива нова зброя РФ — дрони "Герань-5К" та крилата ракета "Філін".