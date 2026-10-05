Росія модифікувала "Герань-4": ГУР розкрило, чим небезпечні оновлені реактивні дрони (фото)

Росія модернізувала реактивні БПЛА "Герань-4" та "Герань-5": Головне управління розвідки оприлюднило подробиці про нові системи.

На порталі "War&Sanctions" ГУР Міністерства оборони України опублікувало аналіз нової модифікації російських реактивних БПЛА "Герань-4", які окупанти запускають з цієї осені. Модернізований безпілотник відрізняється вдосконаленою автономною навігацією, спеціалізованою боєголовкою для знищення інфраструктури та російським двигуном замість китайського.

Що змінилося в навігації та оптиці

Блок "MOH". До навігаційної системи додано систему на базі високоточного американського магнітометра PNI5GA. Вона працює у поєднанні з інерційним модулем SADRA, що зменшує дрейф гіроскопа.

Оптоелектронна система "Сусанін". Вона порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, збереженим у пам’яті, забезпечуючи точне наведення на ціль. Противник уже встановлює таку саму оптику на нові безпілотні літальні апарати "Герань-5" (версія K5).

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ГУР пояснило, як змінився безпілотник "Герань-4" Фото: скриншот

Боєголовка та двигун

Для знищення мостових споруд та опор ліній електропередач за допомогою кумулятивного струменя росіяни почали встановлювати нову боєголовку КРСН. Крім того, китайський турбореактивний двигун Telefly замінили на російський аналог, виробництво якого локалізували в Алабузі.

Інші електронні компоненти безпілотника залишилися такими ж, як і в попередніх версіях.

Нагадаємо, радник президента України з розвитку оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що у Києві періодично вмикаються російські радіоретранслятори, які створюють оперативний онлайн-канал для коригування ударів дронів Shahed.

Крім того, ми розповідали, що змінила Росія у своїх ударних дронах, зокрема в "Герань-5".