"Шахеди" можуть коригувати прямо над Києвом: "Флеш" заявив про російські ретранслятори

У Києві періодично вмикаються російські радіоретранслятори, які створюють оперативний онлайн-канал для коригування ударів дронів Shahed.

Завдяки їм ворог може попадати у складні й точкові цілі — наприклад, у засоби ППО та елементи критичної інфраструктури. Про це заявив радник президента України з розвитку оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, у столиці періодично працюють від одного до трьох ворожих ретрансляторів Mesh-мережі. Вони створюють тимчасовий канал зв’язку, який суттєво зменшує ефективність міської системи РЕБ.

"Зараз я наполягаю, що в Києві вмикаються радіо ретранслятори МЕШ противника, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління "Шахедами" для коригування ударів. Небагато. Можливо 1–3. Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕБ не буде ефективним", — наголосив експерт.

Видео дня

Сергій Бескрестнов підкреслив, що без стабільного керування в момент атаки поцілити в точкові об'єкти — як-от опори чи ванти мостів — практично нереально. Як приклад він навів керований удар по будівлі СБУ, під час якого в небі не було інших БПЛА-ретрансляторів, а також результати аналізу останніх атак по мостам столиці.

Зокрема, фахівець попередив про пряму загрозу для української протиповітряної оборони.

"Поки існуватиме онлайн-керування "Шахедами", під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО", — зазначив він.

Водночас експерт додав, що після ретельного дослідження уламків збитих БПЛА інших таємних засобів зв'язку (зокрема LTE чи супутникових систем "Рассвет") фахівці не знайшли. Тому пошук і нейтралізація цих кількох ворожих ретрансляторів залишається першочерговим завданням для безпеки Києва.

Нагадаємо, близько сьомої ранку 3 жовтня мер Києва повідомив про удар по Північному мосту. На відео з місця події видно, що ворожий дрон влучив у опору, коли по переправі їхали авто.

Крім того, російські окупанти вкотре поцілили у Південний міст, який після попередніх ворожих атак за 1 жовтня вже залишався закритим для автомобілів та поїздів метро.