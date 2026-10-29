Усі вокзали під прицілом: в УЗ пояснили, як сталася трагедія із 14 загиблими у Дніпрі

Вранці 29 жовтня росіяни вбили у Дніпрі 14 осіб, направивши дрон на залізничну платформу, де люди чекали на поїзд.

В "Укрзалізниці" заявили, що наразі триває детальне посекундне розслідування, а також розповіли про те, як все сталося.

За інформацією УЗ, вокзал і станцію "Дніпро" заздалегідь попередили про повітряну тривогу, а коли дрони зафіксували рух у напрямку міста, моніторингова група "Укрзалізниці" додатково повідомила про підвищену небезпеку.

Усі локомотивні бригади та вокзал отримали розпорядження про призупинення руху, а в електропоїзді, що мав прямувати до Запоріжжя, оголосили евакуацію більш ніж за 10 хвилин до удару.

В УЗ наголосили, що одразу запрацювали голосові сповіщення, а помічник машиніста, згідно з протоколом, обійшов кожен вагон поїзда, щоб поінформувати пасажирів про необхідність термінової евакуації. Ба більше, у кожному вагоні є відповідні інструкції щодо дій у таких випадках. Зокрема, там наголошується, що потрібно відійти від поїзда та платформи не менше ніж на 200 метрів.

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Паралельно з цим оголошення про необхідність евакуації лунали на повторі на вокзалі.

"На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених. Це жалюгідний підлий удар. Нічого іншого від росіян ми очікувати не можемо. Але можемо берегти себе. Ми продовжуємо рух, незважаючи на шалені небезпеки, але ціна цього стає надмірною, якщо такі втрати будуть повторюватися. Сьогодні ми не можемо зупинити ворога в його прагненні знищувати залізницю, вбивати залізничників і пасажирів. Але ми можемо і повинні піклуватися один про одного", — зазначають у компанії.

"Укрзалізниця" запевнила, що протоколи безпеки знову будуть переглянуті, щоб зробити їх ефективнішими.

Також українцям вкотре нагадали, що вокзали по всій країні, перони та станції, кожен поїзд — як далекого, так і приміського сполучення — сьогодні є пріоритетними цілями ворога. Лише режим максимальної пильності та дотримання інструкцій рятують життя:

"Ворог не шкодує цивільних об’єктів і цілеспрямовано завдає ударів по залізничній інфраструктурі. На жаль, сьогодні кожен вокзал і кожна платформа — це зона підвищеної небезпеки".

Щоб у майбутньому уникнути подібних трагедій, пасажирів просять не ігнорувати сигнали тривоги та вказівки співробітників УЗ і максимально дбати про свою безпеку.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія вбила пасажирів у Дніпрі, двох дівчат-підлітків у Чернігові, а також трьох людей у Кременчуці. Усі удари були завдані серед білого дня.

Також повідомлялося, що Росія нарощує виробництво реактивних дронів та малих крилатих ракет.