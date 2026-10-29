Росія збільшила виробництво реактивних дронів: "Флеш" назвав обсяги (відео)

Останніми кількома днями Росія, здається, зменшила кількість ударів по Україні реактивними ракетами "Шахед". Це — помилкова думка.

Радник президента та фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов рекомендує не піддаватися помилковому оптимізму та не думати, що у ворога стало менше реактивних дронів. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляють "Новини.LIVE".

"Багато хто запитує: "Може, щось сталося з виробництвом у росіян, тому що "Шахедів" стало менше?“ Ні. Я ось дивлюся на статистику: вони почали атакувати західні регіони. Тобто спочатку вони масово атакували Київ, влаштували тут катастрофу, а зараз вони намагаються атакувати західні та інші регіони, і в Києві здається, що стало трохи тихіше", — пояснив він.

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За словами Бескрестнова, росіяни намагаються накопичити дрони для зимових атак.

Він додав, що, судячи з уламків безпілотників після останніх ударів, ворог використовує боєприпаси, які були виготовлені, щонайбільше, тиждень тому. Тобто якогось великого запасу в них немає. Однак головна небезпека для України полягає в тому, що супротивник розширює виробництво дронів:

"Реактивних "Шахедів" вони зараз виробляють десь до 3000 на місяць. А також ми можемо додати туди "Герань-5", десь 700 одиниць, тобто загалом 2500–3000 одиниць (на місяць). Але вони розширюють виробництво і будуть розширювати саме ці дешеві реактивні ракети типу "Бандероль", "Дань-Т", "Дан-М", "Філін", нова модифікація "Герань-5 КС".

Щоб убезпечитися від атак на виробничі об’єкти, РФ диверсифікує їх.

"У них уже є близько п’яти різних конструкторських бюро, які виробляють ракети. Але сегмент той же", — каже експерт.

Також радник президента наголошує на тому, що росіяни поспішають нарощувати виробництво, розуміючи, що для України розширення випуску реактивних перехоплювачів — лише питання часу.

"Що може бути далі? Далі може бути бюджетна крилата ракета… Їхні прогнози щодо виробництва цих ракет — вони порівнянні з "Шахедами". Це десятки тисяч на рік. Тобто на одному підприємстві 10 000, на іншому ще 10 000, там 10 000. І для нас це виклик на майбутнє, що нам потрібно працювати в сегменті реактивних перехоплювачів. Але нам потрібна наша бюджетна дешева ракета", — констатує Бескрестнов.

Нагадаємо, росіяни створили спрощену версію "Солнцепека" за допомогою дрона.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі російська ракета зруйнувала двір, поки люди спали.