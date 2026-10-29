Россия увеличила производство реактивных дронов: "Флэш" назвал объемы (видео)

В последние несколько дней Россия, кажется, уменьшила количество ударов по Украине реактивными "Шахедами". Это — ошибочное мнение.

Советник президента и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рекомендует не поддаваться ложному оптимизму и думать, что у врага стало меньше реактивных дронов. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов, передают "Новини.LIVE".

"Многие спрашивают: "Может, что случилось с производством у россиян, потому что "Шахедов" стало меньше?" Нет. Я вот смотрю статистику: они начали атаковать западные регионы. То есть сначала они массировано атаковали Киев, сделали тут катастрофу, а сейчас они пытаются атаковать западные регионы и другие регионы, и в Киеве кажется, что стало немного тише", — пояснил он.

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По словам Бескрестнова, россияне пытаются накопить дроны для зимних атак.

Он добавил, что, судя по обломкам беспилотников после последних ударов, враг использует боеприпасы, которые, максимум, неделю назад были произведены. То есть какого-то большого запаса у них нет. Однако главная опасность для Украины заключается в том, что противник масштабирует производство дронов:

"Реактивных "Шахедов" они сейчас производят где-то до 3000 на месяц. И также мы можем добавить туда "Герань-5", где-то 700 единиц, то есть всего 2500-3000 единиц (в месяц). Но они масштабируют производство и будут масштабировать эти именно дешевые реактивные ракеты типа "Бандероль", "Дань-Т", "Дан-М", "Филин", новая модификация "Герань-5 КС".

Чтобы уберечься от атак по производствам, РФ диверсифицирует их.

"У них уже около пяти разных конструкторских бюро, производят ракеты. Но сегмент тот же", — говорит эксперт.

Также советник президента подчеркивает тот факт, что россияне спешат наращивать производство, понимая, что для Украины масштабирование реактивных перехватчиков — только вопрос времени.

"Что может быть дальше? Дальше может быть бюджетная крылатая ракета… Их прогнозы по производству этих ракет – они сопоставимы с "Шахедами". Это десятки тысяч на год. То есть на одном предприятии 10000, на другом еще 10 000, там 10 000. И для нас это вызов на будущее, что нам нужно работать в сегменте реактивных перехватчиков. Но нам нужна наша бюджетная дешевая ракета", — констатирует Бескрестнов.

Напомним, россияне из дрона создали упрощенный "Солнцепек".

Также сообщалось, что в Запорожье российская ракета разнесла двор, пока люди спали.