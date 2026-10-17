Ракета разнесла двор, пока люди спали: жуткие подробности падения ракеты в Запорожье (видео)

Для жителей Запорожья ночь на 17 октября стала очередным кошмаром: российская ракета прилетела прямо во двор, где спали люди. Для пострадавшего дома это уже четвёртое попадание с начала войны, есть раненые.

В ночь на субботу, 17 октября, российские войска нанесли удар по Запорожью баллистическими ракетами, поразив жилую застройку. В результате удара, по предварительным данным, ранения получили два человека, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

"Враг нанес удар по жилой застройке. По предварительным данным, двое раненых", — написал он.

Хронология вражеской атаки

В 4:38 в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия со стороны РФ. Уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ повторно предупредили о запусках баллистических ракет в направлении Запорожья, после чего в городе раздалась серия мощных взрывов. Повторная волна взрывов потрясла город примерно в 05:00.

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По данным мониторинговых каналов, в течение 20 минут враг выпустил в общей сложности 24 ракеты по Запорожью и Кривому Рогу. В частности, по Запорожью, по предварительным оценкам, были запущены ракеты системы "Искандер-М" и баллистические ракеты KN-23. При этом информация о конкретном количестве ракет и их типах требует подтверждения со стороны военных.

Последствия попаданий

Одна из ракет попала прямо во двор между жилыми домами, когда жители спали в своих домах. В результате взрывной волны были повреждены окружающие дома и гражданская инфраструктура.

И.о. начальника Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин и глава Совета обороны области Иван Федоров подтвердили информацию о пострадавших.

"Враг нанес удар по жилой застройке. По предварительным данным, есть двое раненых. Повреждены дома, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в официальном сообщении.

Местные жители поврежденного дома рассказывают, что это уже четвертый случай с начала полномасштабного вторжения, когда их жилье подвергается разрушениям из-за российских обстрелов.

На месте прилета работают экстренные службы, спасатели и медики.

Отметим, что российские войска регулярно наносят удары по Запорожью и другим населенным пунктам области, применяя ракеты, беспилотники, авиабомбы и артиллерию.

Так, в ночь на 10 октября российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, поразив пятиэтажный жилой дом и частично разрушив подъезд. В результате удара двое человек погибли, ещё двое получили ранения, а под завалами, по предварительным данным, могли оставаться люди. На месте попаданий возникли пожары, к ликвидации последствий были привлечены экстренные и спасательные службы.

Кроме того, утром 6 октября российские войска атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье, в результате чего движение по переправе было временно перекрыто. После удара возник пожар, в частности загорелись автомобили, а ранения получили как минимум двое мужчин в возрасте 43 и 54 лет.

Напомним, что утром 17 сентября российские войска в четвёртый раз за месяц обстреляли баллистическими ракетами комбинат "Запорожсталь", две ракеты попали в промышленные площадки предприятия. В результате удара были повреждены технологическое оборудование, цеха, инженерные и железнодорожные сети, один работник получил осколочные ранения и сотрясение мозга. Всего с начала августа Россия выпустила по комбинату 17 баллистических ракет, а само предприятие не работает после атаки 11 августа, когда погибли восемь работников.